🎥 L'assist du "maestro" Verschaeren, la conclusion de Balikwisha: le but qui a lancé les Diablotins

Muets pendant 50 minutes, les Espoirs belges ont profité d'une action limpide pour filer vers leur cinquième victoire en cinq matchs contre la Turquie, vendredi soir.

Pendant 50 minutes, les Diablotins ont butté sur l'organisation turque sans parvenir à se créer de véritables opportunités vendredi soir. C'est finalement grâce à une reconversion parfaite, partie du pied gauche de Maarten Vandevoordt, que les protégés de Jacky Mathijssen se sont dégagé le chemin de la victoire.

"Le scénario parfait"

Après une-deux avec Logan Ndenbe, Yari Verschaeren, bien aidé par la feinte de Nicolas Raskin, a isolé Michel-Ange Balikwisha qui a terminé le travail d'une belle frappe croisée. "Yari, c'est le 'maestro', l'homme des passes magiques, depuis tout petit il a cette qualité de passe", commente celui qui a inscrit le premier buteur de la soirée.

Mais aussi son tout premier but avec la sélection. Pour sa première titularisation, l'ancien Rouche ne pouvait pas espérer mieux. "Trouver l'ouverture et prendre les trois points, c'était le scénario parfait pour moi. Le coach m'a fait confiance et je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe", se réjouit Michel-Ange Balikwisha.