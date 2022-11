L'Iran émerge méritoirement à la dernière seconde face au Pays de Galles

Cheshmi a donné la victoire aux siens dans les derniers instants de la partie.

Après son partage face aux États-Unis, le Pays de Galles avait une belle opportunité de prendre une grosse option sur la qualification. Deux changements dans le onze de l'Iran après la débâcle subie contre l'Angleterre. Azmoun est titulaire, tout comme Gholizadeh (Charleroi).

Le début de rencontre est équilibré. Gholizadeh est lancé en profondeur, c'est intercepté par Hennessey (5e). Au quart d'heure, le Carolo intercepte le ballon et combine avec Azmoun. Le ballon revient dans les pieds d'Ali Gholizadeh qui marque, mais le joueur de Charleroi est signalé en position de hors-jeu par le VAR (16e). En fin de première période, ce sont les Gallois qui s'installent dans le camp iranien. En vain. Dans le temps additionnel du premier acte, Azmoun passe à quelques centimètres de pouvoir reprendre le cuir, aux abords du petit rectangle.

Le second acte sera complètement différent L'Iran revient sur la pelouse avec de meilleures intentions, et va directement le prouver. Azmoun récupère après un bon pressing, mais il ne peut poursuivre (48e). C'est à la 52e minute que va surgir la plus grosse occasion de cette rencontre. Lancé dans la profondeur, Azmoun frappe le poteau. Sur le rebond, Gholizadeh tente sa chance depuis l'entrée de la surface et touche, lui aussi, le montant d'Hennessey (52e). L'Iran va clairement dominer cette seconde période. Cependant, la dernière passe est bien trop souvent imprécise. Hennessey est rarement mis en difficulté, sauf sur cette frappe d'Ezzatollahi, repoussée en corner.

Le Pays de Galles va tout de même tenter sa chance dans cette fin de partie. Grosse frappe de Moore, déviée en corner par Hosseini (84e). Quelques instants plus tard, Hennessey sort à 30 mètres de son but et arrête dangereusement Taremi, pied en avant. L'arbitre donne premièrement une carte jaune, avant de consulter le VAR et adresse finalement un carton rouge. La première exclusion de cette Coupe du Monde. L'Iran continue de pousser. Torabi cherche la lucarne et la manque de peu (89e). Au bout du bout du temps additionnel, Cheshmi reprend un ballon mal dégagé aux vingt mètres, tente sa chance et ouvre méritoirement le score (0-1, 90+9e) ! Sur l'engagement, les Iraniens récupèrent encore et partent en contre-attaque. Rezaeian fait même 0-2 (90+11e).

Victoire méritée pour l'Iran, acquise dans les derniers instants de la partie. Les Gallois restent bloqués à un point, les Iraniens prennent leurs trois premières unités.