Lionel Messi et l'Argentine relancés, le Mexique dans le dur

Surprise d'entrée par l'Arabie Saoudite, l'Argentine a réagi en venant à bout du Mexique au terme d'un match très fermé (2-0). Les Argentins se relancent, le Mexique abordera en revanche la dernière journée dans une position particulèrement délicate.

Après la victoire de la Pologne contre l'Arabie Saoudite en début de journée, l'Argentine et le Mexique pointaient aux deux dernières places du Groupe C au moment d'entamer l'un des chocs du premier tour de ce Mondial 2022. Une rencontre que l'Albiceleste ne pouvait absolument pas perdre, sous peine d'être éliminée avant même la dernière journée de la phase de poules.

Un premier acte sans saveur

On pouvait donc s'attendre à un duel sous tension et ce choc a effectivement mis du temps à s'ouvrir. En première période, on a vu beaucoup de duels, des fautes, mais pas ou presque pas d'occasions.

Lionel Messi a été le premier à cadrer, sur un coup franc excentré et Memo Ochoa a boxé le cuir. Alexis Vega lui a répondu sur un coup franc axial, Emiliano Martinez s'est envolé et a joliment capté le ballon. 0-0 logique au repos, au terme d'une première mi-temps vraiment terne.

Et ça n'a pas changé en début de seconde période. L'Argentine a pris le contrôle du ballon, mais a peiné à amener le danger dans le rectangle de Memo Ochoa. Angel Di Maria a été le premier à mettre le nez à la fenêtre en début de deuxième mi-temps, mais son centre a été repoussé par la défense mexicaine.

Deux coup de génie pour relancer l'Argentine

Et l'éclaircie est évidemment venue du pied gauche de Lionel Messi. Servi dans l'axe par Angel Di Maria, le capitaine argentin a ouvert le score à la 64e minute d'une frappe limpide à ras de sol. Et ça a libéré les Argentins.

Moins de dix minutes plus tard, Nahuel Molina avait l'occasion de doubler la mise, mais il ne cadrait pas sa frappe. En face, le Mexique a tenté, mais n'a jamais trouvé les espaces pour déstabiliser la défense argentine.

Et le but du break est tombé à quelques minutes du coup de sifflet final. Grâce à une magnifique frappe enroulée d'Enzo Fernandez. Une victoire dans la douleur pour l'Argentine qui devra enchaîner contre la Pologne. Le Mexique pointe à la dernière place et n'aura pas son sort entre les mains au moment d'aborder son dernier match de la phase de poules contre l'Argentine.