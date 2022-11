Le Mexique veut encore y croire : "Mon équipe a encore des chances, même si c'est difficile"

Battu par l'Argentine (0-2) ce samedi, le Mexique occupe la dernière place du groupe C de la Coupe du monde 2022.

Avec 1 point, les Mexicains n'ont désormais plus d'autre choix que de l'emporter mercredi contre l'Arabie Saoudite pour espérer se qualifier. Le sélectionneur de la Tri, Gerardo Martino, veut y croire.

"Nous avons fait une toute petite erreur et Messi a marqué. Ensuite, le deuxième but nous fait mal. Messi n'a besoin que de cinq minutes pour te faire mal, de 30 secondes, même. Tant qu'il nous reste une chance, on doit essayer. L'Arabie Saoudite devra gagner ce match et nous aussi. Ils devront marquer et nous aussi. Dans la vie et dans le foot, on doit être habitué à rebondir et à utiliser ses occasions. Mon équipe a encore des chances, même si c'est difficile. On a gardé la tête haute face à un immense opposant et je suis sûr qu'on donnera tout au prochain match", a déclaré le technicien.