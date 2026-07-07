"Une injustice te revient toujours à un moment" : Nicolas Raskin ose dire les choses concernant Balogun

Les États-Unis pouvaient compter sur Folarin Balogun ce lundi pour leur 8e de finale face à la Belgique... mais cela n'a fait aucune différence. L'attaquant de Monaco est passé à côté de son match. Nicolas Raskin le reconnaît : toute cette affaire a donné un surplus de motivation aux Diables Rouges.

Rudi Garcia, Thibaut Courtois, Youri Tielemans : tous ont dévié le sujet Folarin Balogun, préférant se contenter de dire que "le terrain devait parler" et qu'il ne fallait pas se focaliser sur cette affaire. Seul Nicolas Raskin, avec sa franchise habituelle, a osé confirmer ce qui paraît évident : oui, les Diables Rouges ont puisé une motivation supplémentaire dans ce qui est une injustice assez claire.

"Bien sûr que ça a motivé les troupes. Il y a toujours une justice d'une manière ou d'une autre dans la vie. Et quand tu essaies de faire des choses qui ne sont pas... (il hésite). Appelez-le comme vous voulez. Mais ça te revient toujours au visage", estime Raskin.

Raskin envoie tout son soutien à Amadou Onana

"Aujourd'hui, on a eu ce petit surplus. Le ballon rentrait quand il le fallait. Et oui, il y a eu un supplément d'âme dès le début du match par rapport à toute cette affaire", assure le milieu de terrain des Rangers, qui précise aussi que la sortie sur blessure d'Amadou Onana a changé les choses.

"Il y a aussi eu un surplus de motivation par rapport à Ama", révèle Nicolas Raskin. "C'est quelqu'un de très important pour le groupe, sur le terrain et en-dehors du terrain. Ca nous a fait mal de le voir en souffrance et devoir nous quitter. C'est un super mec, il a pris la parole à la mi-temps, nous a remotivés et on voulait gagner pour lui".

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On craint une grosse blessure pour Amadou Onana, ce que ne peut pas confirmer Raskin. "Je vais garder ce qu'il nous a dit pour nous, mais c'est un message qui venait du coeur. On est tous avec Ama car c'est un super mec et un leader du vestiaire", conclut-il.