Voilà les Diables qu'on voulait voir : les cotes de la Belgique après la démonstration face aux USA

Les Diables Rouges ont sorti leur match référence dans ce tournoi et surclassé les USA. Aucun joueur ne loupe la moyenne cette fois, et certains ont brillé.

Courtois (6)

Hué à chaque touche de balle par un public qui n'a visiblement pas compris que jouer avec son gardien était autorisé, cela aura au moins su le garder un peu éveillé. Car en-dehors de ce coup-franc sur lequel il ne peut rien faire, Thibaut n'a pas vécu une soirée très active.

De Cuyper (8)

L'un des principaux dangers américains venait de Sergiño Dest : ce dernier n'a absolument pas existé. Un match de haut vol du latéral de Brighton.

Mechele (5)

Une faute légère qui amène le but américain sur coup-franc, mais dans l'ensemble une prestation assez solide. Il laisse cependant encore filer Balogun en seconde période.

Ngoy (7,5)

C'est exactement pour ça qu'on le réclamait dans le onze : sa vitesse en couverture de balle a été très importante. Il a aussi fait ce que Garcia voulait voir : dégager des ballons en tribune si nécessaire.

Castagne (7)

Son opposant direct n'a pas existé. Il aurait pu ouvrir le score après une minute d'une superbe frappe. Un match plein.



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Onana (7)

Quelle tristesse qu'il ait dû quitter le terrain, peut-être même gravement blessé. Amadou Onana disputait un excellent match, et à ce niveau, c'est une grosse perte s'il ne peut plus jouer dans ce tournoi.

Vanaken (7,5)

Une très belle rentrée : énormément de fluidité et de lucidité pour faire danser l'entrejeu américain. Et ce but, un peu étrange mais bienvenu.

Raskin (8)

Quel match de patron de la part de Nicolas, qui a sorti l'entrejeu américain du match, et pris tout le jeu purement défensif à son compte une fois Onana remplacé. Mais il a aussi été s'offrir un très bel assist tout en jusqu'auboutisme.

Tielemans (8)

Il ne manquait qu'un but, mais Youri Tielemans a joué l'un de ses meilleurs matchs en sélection. Propre, lucide, avec quelques jolis gestes : les USA n'ont pas touché une balle quand il le décidait.

Trossard (7)

Un match réussi de plus pour lui, et une passe décisive de plus au compteur. Trossard devait hausser le niveau dans ce tournoi, et il le fait. Sa capacité à dicter le rythme du match est très importante.

De Ketelaere (9)

On s'est assez souvent plaint qu'il ne faisait pas de matchs de "vrai" neuf pour oser, cette fois, lui donner une cote que tout attaquant de pointe inscrivant un doublé de buteur mérite. Certes, des buts faciles, mais il fallait être là.

Lukebakio (7)

Beaucoup d'activité y compris défensive, quelques dribbles réussis, et un match dans l'ensemble plein. Petit bémol sur sa tête qui aurait dû finir au fond.