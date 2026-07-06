L'Union Belge a reçu une réponse de la FIFA concernant Balogun et prend une décision forte pour USA-Belgique

L'Union Belge a publié un nouveau communiqué relatif à l'affaire Folarin Balogun. Elle révèle ainsi que le comité d'appel de la FIFA a rendu son verdict.

L'Union Belge avait fait officiellement appel de la décision du comité disciplinaire de la FIFA de lever la suspension de Folarin Balogun en vue du 8e de finale de ce lundi (heure de Seattle). Le verdict devait tomber avant 14h, heure locale, et il est tombé : un nouveau communiqué a été publié par la fédération à ce sujet.

"La RBFA a reçu la décision du comité d'appel de la FIFA, signé par son membre Mr Salman Al-Ansari, et déclarant le cas de la RFBA comme inadmissible, confirmant la décision prise précédemment de laisser jouer Folarin Balogun", lit-on.

"Pour le moment, la RBFA n'a toujours pas reçu de bases solides pour cette décision, ni n'a reçu l'information qu'elle réclame depuis le début de la procédure à savoir une copie de la décision et la motivation déclarant le joueur éligible, ainsi que le rapport de l'arbitre. Ceci est une violation des régulations de la FIFA", continue l'Union Belge, qui se voit donc déboutée mais ne s'avoue pas vaincue pour autant.

La Belgique jouera sous réserve face aux États-Unis

"La RBFA a informé la fédération américaine de soccer qu'elle conteste l'éligibilité du joueur, si le joueur venait à être mis sur la feuille de match. Cela laisse toutes les futures actions potentielles ouvertes", conclut ainsi le communiqué de la fédération, confirmant donc que les Diables Rouges joueront sous réserve ce soir.

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Si la Belgique se porte devant le Tribunal d'arbitrage du sport et que Folarin Balogun venait bel et bien à jouer ce lundi, les conséquences en cas de décision du TAS allant à l'encontre de la FIFA pourraient donc être énormes pour les États-Unis... et la FIFA.