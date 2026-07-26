Pas de duel contre les Diables ? Pirlo pourrait être privé de sélection italienne...à cause de la Russie

Scott Crabbé, journaliste football
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Pas de duel contre les Diables ? Pirlo pourrait être privé de sélection italienne...à cause de la Russie
Photo: © photonews
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Andrea Pirlo a longtemps semblé le grandissime favori pour devenir le nouveau sélectionneur de l’Italie, mais sa nomination est loin d’être acquise. La Fédération italienne a temporairement suspendu la procédure après que des questions aient surgi quant à ses liens avec un opérateur russe de paris.

Selon plusieurs médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport, la Fédération italienne souhaite d’abord examiner l’ensemble des circonstances avant de prendre une décision définitive. Le président Giovanni Malagò aurait temporairement ralenti les discussions en attendant une clarification complète.

La polémique tourne autour de Fonbet, une société russe de paris dont Pirlo est l’ambassadeur mondial depuis octobre 2025. L’entreprise est associée à l’homme d’affaires russe Sergueï Lomakine, également propriétaire de United FC. C’est dans ce club que Pirlo est encore actuellement sous contrat en tant qu’entraîneur principal.

Des liens non dissimulés avec la Russie qui passent mal en Italie. Au sein de la Fédération italienne, on veut aussi éviter que la nomination d’un nouveau sélectionneur ne déclenche immédiatement des débats politiques ou éthiques.

Notre futur adversaire en Ligue des Nations dans l'embarras

L’entourage de Pirlo tente, de son côté, de calmer la situation. Ses avocats insistent sur le fait que l’accord avec Fonbet est directement lié à ses fonctions à United FC. Dès que l’ancien international italien quittera le club, le contrat de sponsoring prendrait automatiquement fin. Selon eux, cette collaboration ne constituerait donc pas un obstacle structurel à une éventuelle arrivée à la tête de la sélection.

La Fédération italienne ne veut cependant prendre aucun risque. Avant de nommer Pirlo officiellement, elle souhaite analyser en profondeur tous les aspects juridiques et ceux liés à l’image. Ce n’est qu’ensuite qu’une décision définitive sera prise.

Toujours la piste favorite des décideurs italiens

En dépit du bruit autour du dossier, Pirlo reste pour l’instant le principal candidat pour reprendre la Squadra Azzurra. Les icônes du football Paolo Maldini et Leonardo le considéreraient toujours comme l’homme idéal pour ouvrir une nouvelle ère avec l’équipe nationale italienne.

Si la piste venait finalement à échouer, plusieurs grands noms resteraient sur la table selon la presse italienne. Antonio Conte et Roberto Mancini sont cités comme les principales alternatives. Carlo Ancelotti et Pep Guardiola auraient également été approchés, mais auraient entre-temps fait savoir qu’ils n’étaient pas disponibles.

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