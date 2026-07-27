Seulement dix jours après leur arrivée, Paolo Maldini et Leonardo démissionnent de la Fédération italienne

182

Andrea Pirlo était proche de devenir le nouveau sélectionneur de l'Italie. Mais un partenariat commercial fait hésiter la Fédération italienne de football, qui n'a pas pris sa décision. L'ancien champion du monde devra convaincre et attendre.