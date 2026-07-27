Seulement dix jours après leur arrivée, Paolo Maldini et Leonardo démissionnent de la Fédération italienne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Seulement dix jours après leur arrivée, Paolo Maldini et Leonardo démissionnent de la Fédération italienne
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Andrea Pirlo était proche de devenir le nouveau sélectionneur de l'Italie. Mais un partenariat commercial fait hésiter la Fédération italienne de football, qui n'a pas pris sa décision. L'ancien champion du monde devra convaincre et attendre.

Nicolas Baccus

Paolo Maldini et Leonardo quittent déjà la Fédération italienne

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, Paolo Maldini, directeur technique de la Fédération italienne de football, et le conseiller Leonardo ont démissionné de leur poste seulement dix jours après leur arrivée. Ces départs sont liés à l’opposition du président Giovanni Malagò à la nomination d’Andrea Pirlo à la tête de la sélection italienne.

Alors que tout semblait presque bouclé pour que l’ancien international italien soit nommé sélectionneur, sa nomination n’a finalement pas été approuvée par le président en raison de ses liens avec "des marques russes".

Le contrat était prêt : la Fédération italienne annule la nomination de son futur sélectionneur

"J'ai appris hier soir que je ne suis plus le candidat au banc de l'équipe nationale italienne." C'est par une story publiée sur Instagram qu'Andrea Pirlo a annoncé lundi la fin de ses espoirs de devenir sélectionneur de la Squadra Azzurra.

Cette décision n'est pas liée à un choix sportif. Selon La Gazzetta dello Sport, la Fédération italienne a préféré écarter l'ancien champion du monde 2006 en raison de sa collaboration avec la société de paris sportifs russe Fonbet, qui a suscité de nombreuses critiques en Italie. Le dossier est refermé et la Fédération va devoir poursuivre ses recherches. Les candidatures d'Antonio Conte et de Roberto Mancini sont les plus sérieusement étudiées.

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Andrea Pirlo était proche de devenir le nouveau sélectionneur de l'Italie. Mais un partenariat commercial fait hésiter la Fédération italienne de football, qui n'a pas pris sa décision. L'ancien champion du monde devra convaincre et attendre.

L'Italie n'a toujours pas trouvé son nouveau sélectionneur. Pourtant, ces derniers jours, la Fédération pensait avoir trouvé le bon profil. Andrea Pirlo était devenu le grand favori pour prendre les commandes de la Squadra Azzurra et plusieurs médias italiens évoquaient un accord de principe. Mais un détail extrasportif est venu compliquer les discussions.

Un partenariat qui pose problème à la Fédération italienne de football

D'après La Gazzetta dello Sport, la Fédération italienne souhaite prendre le temps d'examiner un point précis avant de rendre sa décision. Les interrogations portent sur le partenariat commercial entre Pirlo et Fonbet. Plus que l'activité de l'entreprise, ce sont ses liens avec des intérêts russes qui alimentent les discussions en interne.

Ce nouveau contretemps surprend, car Fabrizio Romano annonçait qu'un accord verbal existait entre les deux parties. Avant de miser sur Pirlo, les dirigeants italiens avaient tenté leur chance auprès de Carlo Ancelotti et de Pep Guardiola, sans parvenir à les convaincre.

Deux autres plans au cas où

Pirlo reste malgré tout en course pour le poste. La Fédération poursuit sa réflexion et n'a pas encore pris de décision définitive. Si les discussions échouent, Antonio Conte et Roberto Mancini sont les deux principaux candidats.

Pirlo devait signer un contrat de cinq ans, jusqu'en 2030, avec une rémunération annuelle avoisinant les 1,5 million d'euros.

Pirlo serait prêt à arrêter sa collaboration avec Fonbet

Le clan Pirlo a tenu à clarifier la situation. Cette collaboration commerciale ne serait pas liée à ses projets avec la sélection italienne, mais à son passage sur le banc de United FC, aux Émirats arabes unis. Ses proches assurent qu'en cas de nomination à la tête de la Squadra Azzurra, ce partenariat ne ferait plus partie de ses activités.

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