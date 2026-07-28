Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations
Photo: © photonews
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La nouvelle est confirmée : la rencontre de Ligue des Nations entre la Belgique et la Turquie se déroulera à Sclessin, le stade du Standard. Les enceintes qui accueilleront les autres matchs sont également connues.

Déjà du pain sur la planche pour Mark Van Bommel, qui affrontera l'Italie, la France et la Turquie à deux reprises lors de ses six premières rencontres à la tête des Diables Rouges, dans le cadre de la Ligue des Nations. 

Le Néerlandais n'aura pas tout de suite le droit à l'erreur, la Belgique ayant besoin de terminer à la troisième place de sa poule, dans le pire des cas, pour occuper un statut de tête de série à l'Euro 2028. Une dernière place, et donc une relégation en division B de la Ligue des Nations, offrirait un tirage bien moins abordable à notre sélection. 

La nouvelle a été confirmée en ce début de semaine : on sait déjà que la deuxième rencontre à domicile des Diables dans cette Ligue des Nations, prévue contre la Turquie le 2 octobre prochain, se déroulera à Sclessin, l'antre du Standard. Les préventes pour cette rencontre ont débuté, avec une priorité pour les membres du groupe de supporters 1895 et pour ceux ayant assisté à l'un des quatre derniers matchs à domicile de l'ère Rudi Garcia. Viendra ensuite une vente libre, ouverte à tous. 

Un match à Liège, deux à Bruxelles, et les capitales en déplacement 

Sur le site de l'Union belge, les places pour les deux autres rencontres à domicile, contre la France le 28 septembre et face à l'Italie le 15 novembre, sont déjà mises en vente. Ces deux rencontres se dérouleront au stade Roi Baudouin et les prix oscillent de 35 € (pour les membres 1895) à 85 € pour les places en première catégorie. Beaucoup de billets pour la réception de la France sont déjà vendus, moins pour celle de l’Italie. 


Quant aux matchs en déplacement, on sait déjà que la Belgique défiera la Squadra Azzurra au Stadio Olimpico de Rome, comme en octobre 2024 (2-2), le 25 septembre, et l'équipe de France au Stade de France, à Paris, le 5 octobre. Le stade qui accueillera le déplacement des Diables en Turquie n'est pas encore connu, mais la ville d'Istanbul, capitale économique du pays, est évidemment la grande favorite pour accueillir la rencontre.

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