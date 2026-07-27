Officiel : les Diables Rouges feront bien leur retour à Sclessin au mois d'octobre

Comme lors de la dernière campagne de qualification pour la Coupe du Monde, les Diables Rouges retrouveront Sclessin dans les mois à venir. Les bords de Meuse auront en effet l'honneur d'accueillir Belgique - Turquie en Ligue des Nations.

C'était déjà à Sclessin que les Diables Rouges avaient validé leur billet pour la Coupe du Monde 2026, à l'issue de leur victoire 7-0 face au Liechtenstein. La sélection retrouvera le chaudron le vendredi 2 octobre prochain.

La fédération a en effet annoncé que le Stade Maurice Dufrasne serait le théâtre de la rencontre entre la Belgique et la Turquie. Il s'agira du troisième match de la prochaine campagne de Ligue des Nations, après un déplacement en Italie et la réception de la France.

Des Diables ardents face aux Turcs

Comme lors de la dernière campagne, la volonté de l'Union Belge est de partir à la rencontre des supporters aux quatre coins du pays. Les Diables avaient ainsi été en tournée à Sclessin, mais aussi à la Planet Group Arena de Gand, à la Cegeka Arena de Genk et au Lotto Park d'Anderlecht.

"Les membres de 1895 et les non-membres qui ont acheté au moins un ticket à l’occasion d’un des quatre derniers matches à domicile des Diables Rouges (Belgique - Kazakhstan, Belgique - Macédoine du Nord, Belgique - Lichtenstein et/ou Belgique - Tunisie) auront aujourd’hui accès à la prévente, qui leur permettra d’acheter leurs tickets à un prix avantageux", peut-on lire dans le communiqué officiel.