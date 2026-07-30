Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains
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Des incidents ont éclaté dans le centre de Bruxelles dans la nuit de mercredi à jeudi, à la veille du match retour entre Anderlecht et Hammarby. Trois policiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention des forces de l'ordre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs incidents ont éclaté dans le centre de Bruxelles, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour éviter que la situation ne dégénère plus selon Sudinfo. Les tensions se sont concentrées autour de la Bourse et de la place Saint-Géry, deux lieux très fréquentés de la capitale. Anderlecht accueille Hammarby ce jeudi pour le match retour du deuxième tour préliminaire de l'Europa League, après le partage 1-1 à l'aller.

Des affrontements à la Bourse

D'après la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles, un important groupe de supporters d'Hammarby s'était rassemblé sur la place de la Bourse en fin de soirée. Un second groupe, composé de supporters d'Anderlecht, se trouvait à proximité. L'atmosphère s'est tendue jusqu'à provoquer plusieurs échauffourées.

Peu après minuit, des fumigènes ont été allumés sur la place de la Bourse et des provocations ont été échangées entre les différents groupes. Par mesure de sécurité, la police a demandé aux nombreux passants et touristes présents de quitter les lieux avant d'intervenir.

Des mouvements de foule jusqu'à 1h30

Les policiers ont été pris pour cible par des jets de projectiles et ont dû faire face à plusieurs mouvements de foule. Les premiers effectifs ont temporairement reculé en attendant l'arrivée de renforts. Le calme n'est revenu qu'aux alentours de 1h30, selon Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Les autorités resteront attentives ce jeudi autour du Lotto Park afin d'éviter tout nouveau débordement avant, pendant et après cette rencontre européenne.

Lire aussi… Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

Une victoire sinon ça sera la Conference League

La rencontre aura lieu ce soir à 20h30. En cas d'élimination face à Hammarby, Anderlecht sera reversé au troisième tour de qualification de la Conference League.

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