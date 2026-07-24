Adriano Bertaccini n'entre plus dans les plans d'Anderlecht : un départ est envisagé

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers depuis ; clubwatcher Anderlecht
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Adriano Bertaccini n'entre plus dans les plans d'Anderlecht : un départ est envisagé
Photo: © photonews
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Recruté pour cinq millions d'euros il y a un an, Adriano Bertaccini n'entre déjà plus dans les plans d'Anderlecht.

Selon nos informations, Adriano Bertaccini ne figure pas parmi les joueurs sur lesquels Antoine Sibierski et Vitor Bruno comptent s'appuyer cette saison. Le nouvel entraîneur façonne progressivement son groupe, mais l'ancien buteur de Saint-Trond ne semble pas entrer dans ses plans.

La préparation l'a confirmé. Peu utilisé, Bertaccini ne s'est pas installé parmi les titulaires potentiels. Son profil ne correspond pas à ce que recherche Vitor Bruno.

Pas le bon profil

Le technicien portugais veut un type d'attaquant très précis à l'avant : soit un numéro 9 de profondeur qui attaque sans cesse l'espace, soit un ailier capable d'apporter beaucoup d'intensité et de verticalité. Aux yeux du staff technique, Bertaccini ne correspond pas à l'un de ces deux profils.

En pointe, il doit se mesurer à Mihajlo Cvetkovic et Danylo Sikan. Sur les ailes, la concurrence est tout aussi importante. Le Sporting cherche à se renforcer dans ce secteur et veut offrir du temps de jeu à des jeunes comme Onia-Seke et Nga Kana.

Cette situation ne date pas de l'arrivée de Vitor Bruno. Sous Besnik Hasi, puis avec Jérémy Taravel comme entraîneur intérimaire, Bertaccini a souvent dû se contenter d'un rôle de remplaçant. Même lorsqu'il a eu sa chance, il n'a pas réussi à bousculer la hiérarchie.

Lire aussi… "Ce n'était pas évident" : Nathan Saliba aurait-il vraiment dû être exclu ? L'avis de Vítor Bruno

Départ envisageable

Selon plusieurs échos, Anderlecht est prêt à discuter si une offre jugée satisfaisante se présente. Le club n'a pas prévu de pousser Bertaccini vers la sortie, mais ne fermera pas la porte à un transfert.

Et c'est là que le bât blesse. Sous contrat jusqu'en 2029, l'attaquant a été recruté pour environ cinq millions d'euros et Anderlecht n'a pas l'intention de le céder à perte.

Ce qui complique fortement la recherche d'un nouveau club. Peu de clubs disposent des moyens nécessaires pour assumer à la fois une indemnité de transfert importante et son salaire.

Encore moins de chances ?

Anderlecht continue de chercher activement des renforts offensifs et il est tout à fait possible qu'un attaquant supplémentaire arrive dans les prochaines semaines.

Si cela se concrétise, la concurrence serait plus rude. Avec Sikan et Cvetkovic, il y a deux rivaux pour le poste de numéro 9, et l'arrivée d'un nouvel attaquant ferait encore plus pencher la hiérarchie en sa défaveur.

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