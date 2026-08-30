Genk prépare un joli coup : un international de 23 ans a passé sa visite médicale

Genk prépare l'arrivée de Benjamin Tahirovic. Le milieu de terrain bosnien a réussi sa visite médicale et devrait rejoindre les Limbourgeois sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Le mercato de Genk n'est pas terminé. Le club limbourgeois est sur le point d'accueillir Benjamin Tahirovic, milieu de terrain bosnien de 23 ans qui évolue à Brøndby. Selon les informations de Tipsbladet, le joueur de 1,91 mètre a passé avec succès ses tests médicaux à Genk samedi soir. Il ne resterait plus que les derniers détails à régler et les documents à signer.

Genk a choisi la formule du prêt avec une option d'achat. Si celle-ci est levée, Tahirovic devrait signer un contrat de quatre ans avec les Limbourgeois. Le Bosnien est lié à Brøndby jusqu'en juin 2028 et sa valeur marchande est estimée à 4,5 millions d'euros par Transfermarkt.

24 millions d'euros de recrues pour le moment

Le Bosnien viendrait s'ajouter à la liste de recrues bien remplie. Genk a investi 10,5 millions d'euros pour Rafiu Durosinmi, arrivé de Pise. Jeppe Erenbjerg a quitté Zulte Waregem pour 5,5 millions et Jerry Afriyie a rejoint le Limbourg en provenance d'Al-Qadsiah pour 5 millions. Le latéral droit uruguayen Kevin Amaro, recruté au Liverpool FC de Montevideo pour 3 millions, fait aussi partie des nouveaux visages.

Une option de plus pour le milieu de terrain

Cette fois, le club a ciblé un poste où les choix étaient devenus limités. Jess Thorup ne pouvait plus compter que sur Bangoura, Heynen et Sattlberger pour composer son milieu à deux. Une situation fragile sur une saison entière, surtout en cas de nouvelle absence ou de suspension.



L'arrivée de Tahirovic va permettre au coach d'avoir plus de choix et de faire tourner son équipe. Le Bosnien doit attendre l'annonce officielle, mais le plus gros du chemin a été fait. Si les derniers détails sont réglés et les documents signés comme prévu, Thorup pourra rapidement compter sur sa nouvelle recrue.