OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Genk prépare l'arrivée de Benjamin Tahirovic. Le milieu de terrain bosnien a réussi sa visite médicale et devrait rejoindre les Limbourgeois sous la forme d'un prêt avec option d'achat.



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