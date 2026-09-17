Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League

L'Union Saint-Gilloise a battu le Viktoria Plzen 0-3 en Europa League. Les Bruxellois repartent de République tchèque avec les trois points et trois buts marqués.

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-3 sur la pelouse du Viktoria Plzen pour son premier match de la saison en Europa League. Les Bruxellois ont fait la différence grâce à une première période très solide. Louis Patris s'est procuré deux occasions dans les six premières minutes, dont une tête repoussée par Wiegele. Zeneli a testé le gardien tchèque avec une grosse frappe et Rob Schoofs a trouvé la barre. Plzen subissait et avait beaucoup de mal à éloigner le danger.

Le phénomène Sud-Africain

À la 17e minute, Relebohile Mofokeng a concrétisé cette domination. L'attaquant est parti dans la profondeur en contre-attaque et a ouvert le score pour l'Union. Le but n'a pas poussé les Bruxellois à ralentir. Ils ont continué à récupérer des ballons et à revenir devant la surface adverse. Après une demi-heure, l'Union comptait 1,48 de xG. Plzen a essayé de répondre par Adu, mais son contrôle intéressant a été suivi d'une frappe mal négociée. Biondic a manqué sa tentative quelques minutes plus tard.

Wiegele a sauvé son équipe à plusieurs reprises

Wiegele a empêché l'écart de grandir. Le gardien a sorti une nouvelle frappe de Zeneli au premier poteau. Mais à la 42e minute, Plzen s'est fait surprendre dans son dos. L'Union est partie en contre et Louis Patris a servi Mateo Biondic, qui a inscrit le 0-2. Les deux buts bruxellois de la première période sont venus de transitions rapides. Un avantage logique pour l'Union, qui a créé plus de danger durant ces 45 premières minutes.

Koffi a eu une petite hésitation au retour des vestiaires, mais sans conséquence. Plzen jouait avec moins d'intensité et ne parvenait pas à mettre le gardien unioniste en difficulté. De l'autre côté, Biondic est passé près du doublé à la 55e minute avec une frappe qui a terminé à côté. L'Union continuait à trouver des espaces malgré son avantage et Wiegele devait rester attentif sur son premier poteau. Le troisième but était proche.

Il est arrivé à la 56e minute, sur le premier corner obtenu par les visiteurs. Kricfalusi a profité de cette phase arrêtée pour inscrire le 0-3 devant sa famille. Avec trois buts d'avance, l'Union a changé sa manière de jouer. Le bloc bruxellois est descendu de quelques mètres et Plzen a eu davantage le ballon. Les Unionistes cherchaient à rester bien placés et à profiter d'une éventuelle récupération pour repartir vers l'avant.



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Les Tchèques n'ont pas réussi à installer la pression en fin de rencontre. À la 81e minute, ils cherchaient à éviter que le score ne devienne plus lourd. Cinq minutes plus tard, Plzen faisait circuler le ballon dans sa surface, sans solution pour déstabiliser l'Union. Le score n'a plus bougé : 0-3.

Une victoire belge pour le moment en Europe

Après les défaites du Club de Bruges contre Aston Villa en Ligue des champions et d'Anderlecht face à Lyon en Europa League, l'Union est pour le moment le seul des trois clubs belges à avoir gagné son match européen cette semaine. Il reste encore La Gantoise et Saint-Trond en Conference League.