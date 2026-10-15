L'Union avait grillé la politesse au Barça et au Celtic : la valeur de sa recrue a doublé en quelques mois

L'Union Saint-Gilloise a recruté Relebohile Mofokeng cet été, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Le Sud-Africain réalise de bons débuts à Bruxelles.

Relebohile Mofokeng a été l'un des transferts estivaux de l'Union Saint-Gilloise. Le Sud-Africain est arrivé en provenance des Orlando Pirates et a signé jusqu'à la mi-2030, avec une option du club pour une année supplémentaire. L'Union l'avait officiellement annoncé sur son site internet.

“Je suis très heureux d'être ici”, avait déclaré Mofokeng après avoir signé son contrat. “C'est un rêve de pouvoir jouer en Europe et de bientôt débuter les tours préliminaires de la Ligue des champions. L'année écoulée a été très spéciale, avec le titre de champion, ma première Coupe du monde avec l'Afrique du Sud et maintenant cette étape importante dans ma carrière. J'espère continuer à progresser ici en tant que joueur. Avec l'équipe, nous allons nous battre pour gagner des trophées.”

Ce droitier d'1m68 est un milieu offensif capable d'évoluer sur le flanc gauche. Pendant la Coupe du monde, il a disputé trois des quatre rencontres de l'Afrique du Sud, dont le seizième de finale perdu contre le Canada.

Champion d'Afrique du Sud avec les Orlando Pirates, il figurait depuis longtemps sur les tablettes de l'Union. La saison dernière, il a inscrit dix buts et délivré huit passes décisives en championnat, devenant ainsi l'un des cadres de son équipe.

Le FC Barcelone et le Celtic voulaient recruter Mofokeng

L'Union a bouclé l'opération avant qu'un autre club ne se manifeste. Pour s'attacher les services de cet international à 16 reprises, le club bruxellois aurait déboursé plusieurs millions d'euros. Sa valeur marchande est estimée à trois millions d'euros par le site Transfermarkt.





Depuis, sa valeur marchande a doublé pour atteindre six millions d'euros. En dix matches toutes compétitions confondues, il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive, le tout en 433 minutes de jeu. Selon plusieurs sources, le Celtic et le FC Barcelone s'intéressaient à lui l'été dernier.