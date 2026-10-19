Des résultats brillants en D2 VV : le coach du Tempo Overijse prêt à passer un cap ?

Il va y avoir du mouvement sur les bancs des divisions inférieures dans les semaines à venir. André Ngangue, coach du Tempo Overijse, pourrait bien tirer son épingle du jeu.

Il y a peu, nous vous parlions des excellents résultats en D2 VV de André Ngangue, l'entraîneur du Tempo Overijse. Le club brabançon a récemment enchaîné les résultats et largement remporté la première tranche de D2 VV, et Ngangue est toujours invaincu à la tête du Tempo.

Des résultats qui avaient attiré les regards du RAEC Mons, qui cherche un successeur à George Boateng, mais aussi du RSC Anderlecht afin de reprendre en main les U23 après le licenciement de Jelle Coen.

André Ngangue au RWDM plutôt qu'à Mons ?

On le sait désormais : Drazen Brncic a présenté sa démission à Virton pour devenir, sauf énorme surprise, le coach de l'Albert, ce qui écarte la piste Ngangue dans le Hainaut. Le poste qui se libère un cran plus haut du côté de l'Excelsior Virton pourrait-il dès lors être une option pour le coach du Tempo Overijse ?

C'est une possibilité - mais un autre club de D1 FFA se cherche également un coach depuis ce dimanche : le RWDM Brussels, qui s'est séparé de Christ Bruno un peu à la surprise générale après la défaite sur la pelouse de l'Olympic Charleroi.





Les résultats du Tempo Overijse, en tout cas, plaident en la faveur du coach belge, qui compte 7 victoires en 8 matchs et a d'ores et déjà assuré son club du tour final pour la montée.