Analyse Wouter Vrancken et Nicky Hayen en grande difficulté après un nouveau week-end dramatique

Wouter Vrancken et Nicky Hayen en grande difficulté après un nouveau week-end dramatique
Photo: © photonews

Qu'ont en commun Nicky Hayen et Wouter Vrancken ? Leur aventure à l'étranger n'est jusqu'ici pas une grande réussite cette saison. Ils doivent donc peu à peu craindre pour leur poste, tous les deux. La situation peut-elle encore s'arranger ?

Les problèmes s'accumulent pour Nicky Hayen à Burnley. Après la défaite contre Wolverhampton, le club reste bloqué à 8 points après 11 rencontres. Les Clarets ne se trouvent ainsi provisoirement qu'à une courte distance de la zone de relégation en Championship.

Cette saison, Turf Moor n'est pas un havre de paix. Burnley n'y a pas encore remporté le moindre match de championnat : quatre rencontres se sont terminées sur un partage, et l'équipe de Hayen s'est inclinée à deux reprises. La situation est donc vraiment préoccupante.

Un an sans victoire à domicile

Burnley a décroché son dernier succès à domicile le 18 octobre 2025, en battant Leeds 2-0 en Premier League. Lors des 21 matches à domicile qui ont suivi, les Clarets ont enregistré onze défaites et dix partages.

C'est évidemment un record. Burnley est le seul club des quatre premières divisions anglaises à ne pas avoir remporté le moindre match dans son stade au cours des douze derniers mois. La pression augmente donc inévitablement sur Nicky Hayen. L'ancien entraîneur du Club de Bruges et du KRC Genk a lui-même admis après le match contre Wolves qu'il s'inquiétait pour sa position.

Hayen craint pour son poste

"Je mentirais si je disais que je n'ai pas peur d'être licencié. Chaque entraîneur dans cette situation ressent de la pression et rencontre des difficultés. Mais si vous avez vu notre première mi-temps, elle était vraiment bonne. Ils n'ont créé aucune occasion", a déclaré Hayen à talkSPORT.

Selon le Limbourgeois, le match restait totalement ouvert à la pause. "Le score était nul à la mi-temps. Après la pause aussi, nous avons eu quelques possibilités pour reprendre l'avantage. Ensuite, nous avons laissé le match nous échapper. On sent quand l'ambiance change. Je ne veux pas dire que les joueurs se cachent, mais ils ne jouent plus avec une confiance totale".

Wouter Vrancken est lui aussi en grande difficulté à Hearts

Il y a aussi le cas de Wouter Vrancken. La semaine dernière, les supporters réclamaient déjà son licenciement.  Et il n'est pas parvenu à remettre les pendules à l'heure lors du déplacement au Celtic, loin de là. Après dix minutes, le match à Glasgow était pratiquement déjà joué et Hearts a finalement subi une lourde défaite 7-1.

Une grande partie des supporters de Hearts était même déjà rentrée chez elle à ce moment-là. Ils en avaient assez vu. Wouter Vrancken aura-t-il encore des occasions d'inverser la tendance ? Elles semblent peu à peu s'épuiser. Après 9 journées de Scottish Premiership, Hearts accuse déjà 8 points de retard.

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