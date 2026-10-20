Gros coup dur pour Lens avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Le Club de Bruges affrontera le RC Lens mercredi soir en Ligue des champions. Les Blauw-Zwart recevront le club français avec confiance après leur spectaculaire victoire contre l’Inter, mais les problèmes d’effectif chez l’adversaire pourraient également jouer un rôle important. Lens doit surtout bricoler en défense.

Le RC Lens devra en tout cas se passer d'Ismaëlo Ganiou pour son déplacement en Belgique. Le défenseur central de 21 ans s'est blessé le week-end dernier lors de la victoire (1-3) face à Troyes. Alors qu'une grave blessure au genou était initialement redoutée, les examens médicaux ont finalement révélé une simple contusion au genou gauche, selon L'Équipe.

Un soulagement pour le joueur, qui évite donc une longue indisponibilité. La rencontre face au Club de Bruges arrive toutefois trop tôt. Il pourrait néanmoins être de retour dès samedi pour le match de championnat face au Paris FC.

Un véritable casse-tête défensif pour Yannick Cahuzac

Le problème pour l'entraîneur Yannick Cahuzac, c'est que Ganiou est loin d'être le seul défenseur à rencontrer des problèmes physiques. Jonathan Gradit est également blessé, tandis que Maik Nawrocki est indisponible depuis un certain temps. Jean-Clair Todibo manque encore de rythme, alors que Samson Baidoo vient seulement de faire son retour après une période d'absence.

Une situation particulièrement délicate à quelques heures d'un rendez-vous important pour Lens en Ligue des champions. L'entraîneur lensois devra donc trouver des solutions pour faire avec une défense compétitive malgré différentes incertitudes.

Selon plusieurs médias français, Yannick Cahuzac envisagerait plusieurs ajustements. Matthieu Udol pourrait notamment évoluer dans l'axe de la défense, tandis que Saud Abdulhamid pourrait être titularisé sur le flanc droit. Cette dernière option dépendra également de la disponibilité de Ruben Aguilar, lui aussi sorti diminué de la rencontre face à Troyes.



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Une occasion à saisir pour le Club de Bruges ?

Cette situation pourrait profiter au Club de Bruges, qui tentera de tirer profit des difficultés défensives lensoises. Cela ne signifie pas pour autant que la rencontre sera plus facile pour les Blauw en Zwart.

Battu 0-2 par le Sporting CP la semaine dernière en Ligue des champions, Lens sera sous pression et devra tenter de prendre des points pour se relancer dans la compétition.

Mais les Français retrouveront mercredi à 21h, au stade Jan Breydel, une équipe brugeoise en pleine confiance après son spectaculaire succès 3-4 face à l'Inter Milan. Un résultat qui pourrait donner des idées aux hommes d'Ivan Leko avant ce nouveau match.