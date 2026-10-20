"Les deux équipes les plus fortes" : Joan Laporta évoque une finale avant l'heure en Ligue des champions

Ce mardi à 21h00, le FC Barcelone affrontera le PSG à Paris en Ligue des champions. Joan Laporta, président du club catalan, s'est exprimé au micro de L'Équipe avant cette rencontre.

"C’est le match que tout le monde veut jouer, parce que c’est le match entre les deux équipes les plus fortes d’Europe. Le PSG est en train de faire du très bon football. Il a un très bon entraîneur, de très bons joueurs. Mais le Barça aussi", a déclaré Joan Laporta.

Il n'a ensuite pas hésité à vanter les qualités de son équipe : "Je crois que nous sommes l’équipe qui joue le meilleur football d’Europe. Le plus spectaculaire, peut-être."

"Ce sera un spectacle footballistique magnifique ! C’est une finale anticipée. Peut-être que ce sera la finale de la Ligue des champions", a-t-il poursuivi.

Pour lui, c'est la plus belle affiche en Europe : "Il y a d’autres clubs très forts, comme le Bayern Munich. Mais le PSG et le Barça sont, à mon avis, les deux plus forts."

Un autre gros match attend le Barça

Après cette rencontre européenne, le Barça aura un autre rendez-vous important. Dimanche, les Catalans affronteront le Real Madrid à domicile à 21h00. Un match qui s'annonce aussi intense.



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