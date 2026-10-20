Un cadre du PSG absent face au FC Barcelone et un Diable Rouge bien présent

Le groupe du PSG pour affronter le FC Barcelone ce mardi soir en Ligue des champions est connu. Un seul joueur manque à l'appel du côté parisien.

Une énorme affiche est au programme ce mardi soir (21h00). Le champion d'Europe en titre, le PSG, reçoit le FC Barcelone au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de la Ligue des champions.

Alors que le FC Barcelone a dévoilé son groupe hier, avec notamment les absences d'Eric Garcia et de Jules Koundé, c'est désormais au tour du PSG de dévoiler sa liste. Ce mardi matin, le club de la capitale française a communiqué sa sélection.

Un seul principal absent est à noter. Il s'agit de Nuno Mendes, qui est touché à la cuisse. Le Diable Rouge Mika Godts, qui n'a pas joué la semaine dernière face à Manchester City, est bien présent dans le groupe.

Le groupe du PSG

Gardiens : Lucas Chevalier, Matveï Safonov, Adam Mouak.

Défenseurs : Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Willian Pacho.



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Milieux : Fabian Ruiz, Vitinha, Dro Fernández, Warren Zaïre-Emery, João Neves.

Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Mika Godts, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou.

Le groupe du FC Barcelone

Gardiens : Joan García, Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković.

Défenseurs : João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Álex Campos.

Milieux : Brian Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal.

Attaquants : Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.