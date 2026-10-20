Un défilé de grands clubs au Jan Breydel : la nouvelle star de Bruges sera observée face à Lens

Il y aura du beau monde dans les tribunes du Jan Breydel ce mercredi soir. Plusieurs grands clubs européens viendront observer Nicolò Tresoldi en Ligue des champions.

Grâce à son triplé contre l'Inter Milan en Ligue des champions, Nicolò Tresoldi attire les recruteurs de plusieurs grands clubs européens. Selon Het Laatste Nieuws, Manchester City, le Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund enverront des représentants au Jan Breydel ce mercredi pour observer l'attaquant du Club de Bruges contre le RC Lens.

Beaucoup de clubs de Premier League

La Premier League sera très largement représentée. Everton, Nottingham Forest, Tottenham, Wolverhampton, Newcastle, Crystal Palace, Leeds, Bournemouth, West Ham et Aston Villa enverront des scouts. Norwich figure aussi sur la liste. Tous ces clubs ne viennent pas que pour Tresoldi.

La nouvelle sensation du moment

Avant son exploit à Milan, Tresoldi figurait sur les tablettes de Manchester United et de Chelsea. L'AS Rome souhaitait le recruter cet été, mais le Club de Bruges aurait refusé une offre de 35 millions d'euros. Depuis son triplé, son nom a explosé. L'attaquant de 22 ans fait beaucoup parler de lui en Italie et en Allemagne.

Ivan Leko apprécie le travail de Tresoldi sans ballon, comme ses efforts au pressing et sa participation au jeu. Des qualités qui attirent les grands clubs, alors que plusieurs médias évoquent un possible transfert compris entre 50 et 60 millions d'euros.

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Le Club de Bruges ne compte pas vendre Tresoldi en janvier. Le club préfère attendre la fin de la saison et espère récupérer une somme record pour son attaquant. Si les offres atteignent les montants évoqués, l'Italien pourrait dépasser le transfert de Christos Tzolis vers Arsenal. Tout dépendra de ses performances dans les prochains mois et de l'intérêt des grands clubs