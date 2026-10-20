Un match de Premier League perturbé à cause d'une "blague" : la police recherche le responsable

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Un match de Premier League perturbé à cause d'une "blague" : la police recherche le responsable
Photo: © photonews

Un ballon de rugby lancé depuis un immeuble a atterri sur la pelouse pendant Brentford-Liverpool. La police britannique enquête pour retrouver l'auteur de ce geste.

La police britannique a ouvert une enquête après un incident survenu lors du match de Premier League entre Brentford et Liverpool. Un homme a envoyé un ballon de rugby depuis une grande hauteur en direction du Gtech Community Stadium, et le ballon a atterri sur la pelouse pendant la rencontre.

Brentford s'est inclinée 1-2 face à Liverpool, mais c'est ce geste dangereux qui a retenu l'attention.

Pas une blague innocente

Brentford a confirmé être au courant de l'incident survenu samedi et collaborer avec la police. Le club estime que ce geste ne peut pas être considéré comme une simple plaisanterie.

"Un tel comportement est dangereux et peut potentiellement avoir de très graves conséquences", a communiqué Brentford. Le club rappelle que la sécurité des supporters, des joueurs, des officiels et des membres du staff technique est prioritaire. Un objet lancé d'une grande hauteur peut avoir de lourdes conséquences s'il touche quelqu'un.

Un homme recherché


La police cherche à identifier l'homme à l'origine de l'incident. Brentford rappelle que ce geste aurait pu blesser des personnes présentes dans le stade ou à proximité et veut éviter qu'une telle situation se reproduise.

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