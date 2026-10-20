Une bonne nouvelle pour le Club de Bruges : Leko récupère deux joueurs importants pour la Ligue des champions

Le Club Bruges prépare son match de Ligue des champions contre Lens avec presque tout son effectif. Mechele et Forbs sont de retour.

Bonne nouvelle pour Ivan Leko à la veille du match de Ligue des champions contre le RC Lens. Le Club Bruges devrait pouvoir compter sur presque tout son effectif ce mercredi soir au stade Jan Breydel. Après leur belle victoire face à l'Inter Milan, les Blauw en Zwart espèrent enchaîner pour se rapprocher des barrages.

Brandon Mechele et Carlos Forbs devraient jouer contre le RC Lens

Brandon Mechele et Carlos Forbs ont participé à l'entraînement de ce mardi matin. Les deux joueurs avaient été ménagés après le match contre l'Inter, mais devraient être disponibles mercredi face à Lens.

Mechele devra prendre quelques précautions. Victime d'une fracture du nez, le défenseur brugeois portera un masque de protection pendant plusieurs semaines. Il avait terminé le match contre l'Inter avec le nez tordu. Joel Ordóñez est le seul absent du groupe à l'approche de cette rencontre importante.

Des scouts dans les tribunes

De nombreux recruteurs européens sont attendus ce mercredi soir au Jan Breydel pour observer Nicolò Tresoldi et d'autres joueurs. Aston Villa, Dortmund, Chelsea, le Bayer Leverkusen, Liverpool, l'Atlético Madrid, Manchester City et le Bayern Munich devraient envoyer des scouts.

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Le programme de mardi prévoit les traditionnelles conférences de presse. Joaquín Seys accompagnera Ivan Leko devant les journalistes dans l'après-midi. Du côté lensois, Yannick Cahuzac et un joueur prendront la parole vers 18 heures.