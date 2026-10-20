Vincent Kompany absent face à Arsenal ? Son état de santé inquiète avant le gros match de Ligue des champions

Vincent Kompany souffre de douleurs à la hanche et d'une infection grippale. Sa présence sur le banc du Bayern face à Arsenal en Ligue des champions est incertaine.

Vincent Kompany risque de manquer le match du Bayern Munich contre Arsenal, mercredi soir en Ligue des champions. L'entraîneur belge souffre de plusieurs problèmes de santé qui pourraient l'empêcher de prendre place sur le banc. Le Bayern espère le récupérer à temps pour cette rencontre.

Kompany contraint de rester assis

Le week-end dernier, face à Leipzig, Kompany avait passé presque toute la rencontre assis sur le banc. L'ancien Diable rouge, qui a l'habitude de donner ses consignes debout, avait très peu bougé. Il avait annulé son interview d'après match, sans donner d'explications sur son état de santé.

Selon Absolut Bayern, Kompany souffrirait d'une infection grippale en plus de ses douleurs à la hanche. Cette infection toucherait d'anciennes cicatrices. Le Belge aurait du mal à monter les escaliers et à rester debout pendant plusieurs minutes.

Une défaite 3-1

Lors de leur dernière confrontation, le 26 novembre 2025, Arsenal avait battu le Bayern Munich 3-1 à l'Emirates Stadium, en Ligue des champions. Jurriën Timber avait ouvert le score avant l'égalisation de Lennart Karl. En seconde période, Noni Madueke et Gabriel Martinelli avaient offert la victoire aux Londoniens. Les Bavarois auront une revanche à prendre face aux Gunners.

Un dernier entraînement, avec ou sans Kompany ?



Mais avant de retrouver Arsenal, le Bayern a encore quelques obligations au programme. La dernière séance d'entraînement est fixée ce mardi à 14 heures, avant le passage devant la presse à 16 heures.