"Alors, les Belges comprendront" : Thibaut Courtois annonce vouloir régler de gros malentendus

Du haut de ses 34 ans, Thibaut Courtois est toujours au sommet de son art avec le Real Madrid. Le gardien belge reste exigent envers lui-même. Mais ces sacrifices semblent avoir un prix sur le plan physique.

Cet été, Thibaut Courtois a encore beaucoup fait parler de lui. Que ce soit pour sa sortie très commentée contre l'Espagne ou pour sa décision de ne pas disputer la Ligue des Nations avec les Diables.

Les deux situations présentent un point commun sous-jacent : sa condition physique. C'est que Courtois n'a plus 20 ans et a déjà connu quelques sérieuses blessures dans sa carrière. La peur de l'usure physique semble être un sujet plus important qu'on ne le pense pour un garçon qui a mis la barre si haut.

Les sacrifices parfois incompris d'un athlète de (très) haut niveau

Le Limbourgeois a récemment confirmé que les négociations avec le Real Madrid allaient dans le bon sens pour une nouvelle prolongation de contrat. Une issue qui confirme que malgré ses 34 ans, Courtois est en forme : les Merengues n'hésitent pas à ne pas prolonger l'aventure de leurs trentenaires, idoles du club comprises.

Et pourtant, Courtois laisse comprendre au micro de DAZN qu'il en paie un lourd tribut : "Le jour où je saurai que j’entame la dernière année de mon contrat et que j’arrêterai de jouer au football après cette saison, je parlerai plus en détail de mon état physique".



"Alors, les Belges comprendront peut-être pourquoi j’ai parfois besoin de plus de repos. Mais je ne souhaite pas encore en parler", enchaîne-t-il. Thibaut Courtois lèvera ainsi sans doute quelques incompréhensions, avec la franchise qu'on lui connaît.