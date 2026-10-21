Comme on se retrouve : Anderlecht contre le fils d'une légende du Standard et un ancien de Charleroi

Scott Crabbé, journaliste football
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Comme on se retrouve : Anderlecht contre le fils d'une légende du Standard et un ancien de Charleroi
Photo: © photonews

Anderlecht est à la veille de son troisième match d'Europa League contre le Jagiellonia Białystok. Les Polonais renseignent quelques patronymes connus des suiveurs de Pro League.

Après son 0 sur 6 initial, Anderlecht fait face à une autre équipe chez qui la crise couve : le Jagiellonia Białystok doit lui aussi se reprendre après quatre défaites de rang en championnat.

L'équipe polonaise a toutefois remporté son dernier match en Europa League, une victoire 3-1 contre l'Arat-Armenia. Un match lors duquel un certain Rodrigo Conceição avait inscrit le deuxième but des siens.

Un doux parfum de Belgicains

Il s'agit bien du fils de Sérgio Conceição...ancien mentor de Vitor Bruno à Porto. Rodrigo Conceição a d'ailleurs côtoyé l'entraîneur du Sporting dans la capitale portugaise, il n'a rejoint la Pologne que cet été.

Autre nom connu du championnat belge, Youssuf Sylla (en photo sous le maillot des Diablotins) ne devrait en revanche pas débuter la rencontre. L'ancien attaquant du Sporting Charleroi (3 buts en 37 apparitions chez les Zèbres) est blessé depuis quelques semaines.

Lire aussi… Les chiffres mentent-ils ? Vitor Bruno est le meilleur entraîneur d'Anderlecht depuis dix ans
Pour être tout à fait complet, l'entraîneur des gardiens du Jagiellonia est lui aussi passé par notre compétition. Il s'agit de Grzegorz Sandomierski, recruté il y a quinze ans par Genk pour préparer l'après-Courtois. Mais il ne s'y était jamais imposé.

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