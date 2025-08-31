Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

Charleroi continue de dégraisser son noyau en cette fin de mercato, et c'est désormais Youssuf Sylla qui quitte le club. Il signe à titre définitif en D1 polonaise.

Youssuf Sylla (22 ans) n'est plus un joueur du Sporting Charleroi. Le RCSC a confirmé ce dimanche que l'attaquant international espoir quittait le Mambourg, et signait à titre définitif au Jagiellonia Bialystok, en D1 polonaise.

Sylla ne faisait plus partie du noyau A du Sporting cette saison, et n'est pas apparu une seule fois dans le groupe de Rik De Mil. La saison passée, il avait été prêté à Willem II à partir du mois de janvier, après une première partie de saison compliquée (13 matchs sans marquer en Pro League).



En Eredivisie, Sylla ne convaincra pas plus, n'inscrivant aucun but en 12 rencontres de championnat pour Willem II. De retour de prêt, l'ancien attaquant de Zulte Waregem a donc peiné à convaincre le Sporting de lui offrir une nouvelle chance.

Avec les U23 de Zulte, Youssuf Sylla s'était pourtant montré sous un meilleur visage, inscrivant 22 buts en 29 rencontres en D2 Amateurs. Il n'est ensuite jamais parvenu à passer le palier nécessaire, y compris avec les Zébra Elites en D1 Amateurs (15 matchs, 2 buts).

Youssuf Sylla est également international U21 confirmé, avec 11 caps et 2 buts.