Feu vert d'Ivan Leko : un ancien espoir d'Anderlecht dans le groupe de Bruges contre Lens

Le Club de Bruges veut confirmer son exploit contre l'Inter. À 21 heures, les Blauw-Zwart reçoivent le RC Lens. Ivan Leko a dévoilé sa sélection de 23 joueurs ; plusieurs cadres font leur retour, tandis que des jeunes auront à nouveau l'occasion de se montrer.

Brandon Mechele et Carlos Forbs seront bien présents. Joel Ordoñez est toujours absent, ce qui signifie que le Club ne dispose pas de toutes ses options en défense.

Robberechts et Koren ont à nouveau leur chance

Un nom attire l'attention : Milan Robberechts. L' ancien ailier des RSCA Futures a effectué ses débuts avec l'équipe première contre Lokeren en Croky Cup et rejoint à nouveau le groupe. Il peut offrir à Leko une option supplémentaire sur l'aile, notamment comme alternative à Forbs.

Tian Nai Koren est également de nouveau sélectionné, il avait d'ailleurs débuté contre Lokeren. Le gardien Argus Vanden Driessche, Cheveyo Tsawa et Andrej Vasovic figurent eux aussi dans la sélection. Leko donne ainsi à plusieurs jeunes l'occasion d'acquérir de l'expérience autour d'un match européen.

Vanaken et Tresoldi devront aussi faire la différence

Le Club peut évidemment également compter sur des forces expérimentées et de la qualité offensive. Hans Vanaken fait partie de la sélection, tout comme Romeo Vermant, Nicolò Tresoldi, Jan Virgili, Mamadou Diakhon et Carlos Forbs. Ils devront apporter la créativité et le danger qui avaient permis au Club de Bruges d'impressionner également contre l'Inter.

La sélection complète du Club de Bruges :



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Yann Sommer, Argus Vanden Driessche, Nordin Jackers, Hanbeom Lee, Matteo Dams, Hugo Siquet, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Freddie Potts, Hugo Vetlesen, Cheveyo Tsawa, Hans Vanaken, Félix Lemaréchal, Nicolò Tresoldi, Carlos Forbs, Jan Virgili, Romeo Vermant, Milan Robberechts, Mamadou Diakhon, Andrej Vasovic et Tian Nai Koren.