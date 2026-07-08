Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht signe au Club de Bruges

Le Club de Bruges s'est renforcé avec l'arrivée de Milan Robberechts. L'attaquant belge de 22 ans arrive en provenance de Patro Eisden Maasmechelen et a signé un contrat jusqu'à l'été 2030. Il rejoindra dans un premier temps le Club NXT.

Milan Robberechts a débuté à Grimbergen avant de rejoindre, en 2014, le centre de formation du KV Malines. Il y a finalement intégré l’équipe première, mais a ensuite été chercher plus de temps de jeu aux Pays-Bas, à Fortuna Sittard et au VVV-Venlo.

En 2024, il est revenu temporairement en Belgique pour évoluer en prêt avec les RSCA Futures, avec qui il a inscrit trois buts en D1B. Un an plus tard, il a définitivement rejoint Patro Eisden.

Dans le Limbourg, l'ailier droit a retrouvé de la continuité. La saison dernière, il a disputé 35 rencontres, avec quatre buts et quatre assists à la clé. Des prestations qui lui valent aujourd’hui un transfert vers le Club de Bruges, où il débutera avec les U23 en D1B avec l'espoir de se montrer à l'équipe première.

Une valeur sûre de la série pour les jeunes Brugeois

𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗥𝗼𝗯𝗯𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝘀 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗕𝗿𝘂𝗴𝗴𝗲!



Patro Eisden en Club Brugge bereikten een akkoord omtrent de overgang van Milan naar Club Brugge.

Hij ondertekende zonet een verbintenis van vier jaar.



𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙎𝙩𝙞𝙟𝙣 𝙎𝙩𝙞𝙟𝙣 𝙚𝙣 𝙤𝙫𝙚𝙧 𝙙𝙚… pic.twitter.com/DvBHRsLowl — K. Patro Eisden Maasmechelen (@patro_eisden) July 8, 2026







Du côté de Patro Eisden, on réagit avec beaucoup de satisfaction à ce départ. « Nous sommes particulièrement fiers de ce transfert. Milan est arrivé l’an dernier à Patro et nous avions un plan de travail clair pour lui. Il l’a appliqué de manière remarquable, avec au bout du compte un transfert vers le plus grand club du pays".

"Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt, mais quand le Club vient frapper à ta porte, tu ne peux pas hésiter. C’est aussi ce que je lui ai conseillé. Il a toutes les qualités pour réussir. Nous sommes très fiers de Milan. À son arrivée à Patro, nous lui avons montré une photo d’Anis Hadj Moussa (aujourd'hui à Feyenoord), Adnane Abid (Standard) et Kiki (Keano Vanrafelghem, de Malines NDLR). Nous nous sommes regardés dans les yeux en lui disant qu’il serait le quatrième sur la liste. Et que ce soit en plus au Club de Bruges, c’est fantastique", poursuit l'ancien gardien des Blauw en Zwart.