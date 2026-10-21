"Je pensais arrêter" : viré du groupe WhatsApp, Thibaut Courtois à coeur ouvert sur les Diables

Comme attendu, Thibaut Courtois n'était pas de la partie pour les matchs de Ligue des Nations des Diables Rouges lors de la dernière trêve internationale. Le gardien du Real Madrid revient sur sa vision de la situation.

En ne se mettant pas à disposition de Mark van Bommel pour la Ligue des Nations avant de se rendre à nouveau disponible pour les qualifications en vue de l'Euro 2028, Thibaut Courtois n'a pas facilité l'entrée en matière du nouveau sélectionneur, déjà confronté à un sujet chaud.

Courtois devait-il faire un choix ? Privilégier l'intérêt du groupe en étant là tout le temps ou en tournant définitivement la page ? Il a tenu à revenir sur ces considérations en dévoilant les coulisses de ce pas de côté temporaire.

Thibaut Courtois envisageait la retraite internationale cet été

"Je pensais peut-être arrêter les Diables après la Coupe du Monde 2026. Mais ça a finalement été l'un de mes tournois préférés. Le groupe était sympa, on allait parfois jouer au golf avec Senne (Lammens), Timothy (Castagne), Kevin (De Bruyne), Charles (De Ketelaere). J'avais le sentiment de vouloir continuer", commence-t-il.

"Entre-temps, mon père s'est marié le 26 septembre, pendant la trêve internationale. Mark van Bommel m'a dit que je n'étais pas obligé de venir malgré tout. J'ai répondu que je pouvais être là en novembre", poursuit Courtois.

L'avenir des Diables se construit

Le Limbourgeois dément avoir boudé parce que sa place de titulaire ne pouvait pas lui être formellement garantie. "Je ne suis jamais venu en sélection en me disant que j'allais forcément jouer. Je connais mes qualités et sait quelle importance je peux avoir, mais la concurrence est une bonne chose. Personne ne doit rien me promettre, Senne, Mike et Maarten font du bon boulot".





Courtois n'en a pas moins été viré du groupe WhatsApp des Diables, mais cela le fait plus rire qu'autre chose : "C'est un groupe plus pour les infos pratiques, les entraînements,...Il y a assez peu de messages dessus. Mais je reste en contact avec certains et ils sont satisfaits de l'arrivée de Van Bommel, tout le monde est sur la bonne voie".