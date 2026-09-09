L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes"

Après la Coupe du monde 2026, Thibaut Courtois avait laissé planer le doute sur son avenir chez les Diables Rouges. Après une conversation avec le sélectionneur Mark Van Bommel, la situation a été tranchée. Le portier du Real Madrid, encore très bon ce mardi soir en Ligue des Champions contre l'Inter Milan, ne disputera pas la Ligue des Nations, mais sera à nouveau à la disposition du Néerlandais pour les qualifications de l'Euro 2028.

Après la cruelle défaite face à l'Espagne en quarts de finale de Coupe du monde, lors de laquelle il avait dû céder sa place avant de voir Senne Lammens relâcher un ballon mortel dans son petit rectangle, Thibaut Courtois avait laissé planer le doute concernant son avenir en sélection.

Évoquant le besoin de s'accorder de plus longues périodes de repos à 34 ans et de rester plus proche de sa famille, le portier de référence des Diables Rouges avait déclaré qu'il aimerait se mettre en retrait durant la campagne de Ligue des Nations, avant de se remettre à la disposition de son sélectionneur pour les éliminatoires de l'Euro 2028.

Pas de Thibaut Courtois en Ligue des Nations

Une interview lors de laquelle le portier du Real Madrid avait bien indiqué que cette décision dépendrait d'une discussion préalable avec le nouveau sélectionneur Mark Van Bommel, venu succéder à Rudi Garcia. Une conversation qui a eu lieu, a confirmé Courtois dans la zone mixte du Santiago Bernabéu ce mardi soir après la victoire des Merengues face à l'Inter Milan (2-1).

"J'ai fait le choix de ne pas disputer l'intégralité de la campagne de Ligue des Nations avec les Diables Rouges", a confirmé Courtois au micro de l'envoyé spécial de Het Laatste Nieuws à Madrid. "À moins que le sélectionneur ne rencontre de gros problèmes de blessure. Dans ce cas, je pourrais être appelé à titre exceptionnel. Cette décision signifie que je ne participerai pas non plus à un éventuel Final 4", a déclaré le Limbourgeois.

Mark Van Bommel pourra le rappeler pour les qualifications de l'Euro 2028

Et pour la suite ? "Je serai à nouveau disponible pour les qualifications de l'Euro, mais Mark Van Bommel m'a dit qu'il ne pouvait pas me garantir une place de titulaire. Si le gardien qui dispute la Ligue des Nations réalise de bonnes performances, il pourrait être reconduit. Mais je veux me battre pour ma place. Je voudrai prouver que je peux redevenir le numéro 1", a conclu Thibaut Courtois.



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La page ne se tourne donc pas encore totalement pour le portier aux 115 sélections en équipe nationale. Pour le remplacer, la course sera serrée entre Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea) ou encore Maarten Vandevoordt (Leipzig). Rudi Garcia avait choisi Senne Lammens, Mark Van Bommel et son staff devront trancher entre la continuité et le changement.

Ils poseront, là, un choix capital pour l'avenir des Diables, où il faudra choisir entre les plus grands talents pour remplacer celui qui fait encore partie des tout meilleurs gardiens du globe, en témoigne sa récente nomination pour le trophée du meilleur gardien de l'année au Ballon d'Or.