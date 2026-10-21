Les chiffres mentent-ils ? Vitor Bruno est le meilleur entraîneur d'Anderlecht depuis dix ans

Vitor Bruno traverse ses premiers moments délicats à Anderlecht. Son bon début de saison sera-t-il suffisant pour le sauver des turbulences automnales ?

Le constat a été tiré par beaucoup : alors que nous ne sommes qu'à la mi-octobre, Anderlecht semble déjà condamné à vivre une nouvelle saison sans trophée, la dixième de rang. Les Mauves sont éliminés de la Coupe de Belgique, ont débuté l'Europa League avec un bilan de zéro sur six et sont cinquièmes du championnat, accusant déjà six points de retard sur la première place.

Les regards se tournent logiquement vers Vitor Bruno, qui ne convainc guère ces dernières semaines, tant au niveau du jeu que de la communication ou du management.

Quel bilan pour Vitor Bruno ?

Les chiffres jouent toutefois encore en sa faveur. Avec 1,88 point par match, le Portugais est d'ailleurs toujours l'entraîneur présentant le ratio le plus haut sur le banc mauve depuis dix ans, devant Brian Riemer (1,80) et Frankie Vercauteren (1,78). David Hubert (1,76) et Vincent Kompany (1,70) ne sont pas loin derrière.

En bas de classement, le pire bilan ne revient pas à Fred Rutten (avant-dernier avec 1,31 point par match) mais à Jérémy Taravel (1,22).

Encore deux déplacements périlleux cette semaine

Vitor Bruno doit malgré tout se méfier : les deux dernières défaites ont fait baisser sa moyenne...et sa cote de popularité avec. Retrouver le Lotto Park ferait sans doute du bien. D'autant qu'à Porto, le Portugais avait pris la porte après trois défaites de rang à l'extérieur.



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Mais avant de retrouver le goût d'un match à domicile contre Westerlo le 31 octobre, il y a encore deux déplacements délicats au menu au Jagiellonia Białystok et à La Gantoise.