Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire

Anderlecht est éliminé de la Croky Cup après sa défaite contre le Beerschot et aborde une semaine cruciale en Europa League et en championnat. Les résultats sont préoccupants, mais la manière dont Vítor Bruno continue de remanier son équipe l’est tout autant. Les positions changent, des joueurs disparaissent du radar et d’autres, précédemment écartés, reçoivent soudain un rôle clé.

Expérimenter fait partie du processus pour une équipe comptant de nombreux nouveaux visages, mais chez les Mauves, une question commence à se poser : l’entraîneur a-t-il déjà un plan clair avec son meilleur onze ?

Le onze de départ contre le Beerschot était une nouvelle fois différent de celui aligné à Zagreb. Mario Stroeykens, qui semblait auparavant ne presque plus entrer dans les plans, était de nouveau dans l’équipe.

Ilias Koutsoupias évoluait dans un rôle offensif, proche de l’avant-centre Tawfik Bentayeb, tandis que Thelo Aasgaard jouait plus bas. Il ne s’agit pas de choix tactiques interdits, mais l’ensemble illustre la fréquence à laquelle les joueurs se retrouvent dans d’autres rôles. La question est de savoir si Anderlecht y trouve des solutions ou s’il ne crée surtout que de nouvelles interrogations.

Stroeykens devient numéro six, Amane disparaît du radar

Prenons Stroeykens. Contre le Cercle de Bruges, il est monté au jeu et a joué un rôle marquant au poste de numéro six, devant la défense. Face au Dinamo Zagreb, il a de nouveau reçu cette position dans une équipe que Bruno a profondément remaniée. Le milieu offensif, qui avait auparavant été relégué au second plan, devait soudainement participer à l’organisation du jeu. Cela peut s’avérer être une trouvaille réussie, mais cela montre aussi à quel point la recherche reste importante au milieu de terrain.

Romeo Amane en est un autre exemple. Le milieu de terrain a été recruté l’été dernier pour une somme conséquente, mais son temps de jeu reste particulièrement limité. Contre le Beerschot, il ne figurait même pas dans la sélection, alors qu’il était sur le banc à Zagreb et n’est monté qu’en toute fin de match.





Même lorsque Bruno a largement fait tourner son équipe, il n’a pas obtenu de place de titulaire. Lorsqu’une recrue coûteuse ne débute même pas dans de telles circonstances, on peut se demander quel rôle le club avait précisément imaginé pour lui.

Marco Kana semble lui aussi avoir perdu sa place. Après son rôle malheureux sur le but encaissé contre le Cercle, il a disparu du onze de base et Stroeykens a reçu sa chance comme milieu défensif. Une erreur ne doit pas condamner un joueur, mais le contraste est important : Kana était auparavant une option majeure au milieu de terrain et semble avoir reculé dans la hiérarchie.

Des pépites du centre de formation aux attaquants : personne ne semble sûr de sa place

Cette approche changeante ne se limite pas au milieu de terrain. Lukáš Ambros et Oliver Antman alternent sur l’aile, tandis qu’Aasgaard joue régulièrement plus bas que dans sa position de prédilection. À Zagreb, Kaïs Barry, défenseur central de formation, a dû évoluer au poste d’arrière droit. Cela peut s’expliquer par des blessures ou par la recherche d’un équilibre, mais cela renforce l’impression que Bruno recommence à résoudre le puzzle avant chaque match.

Ce qui arrive aux jeunes talents de Neerpede est encore plus frappant. Joshua Nga Kana et Jayden Onia-Seke avaient impressionné au début de la saison et, à seulement dix-sept ans, avaient reçu leur chance avec l’équipe première. Entre-temps, ils ont disparu au second plan.

Onia-Seke n’a pratiquement plus eu de temps de jeu en championnat, tandis que Nga Kana a lui aussi complètement disparu du radar. Les jeunes joueurs ne doivent pas automatiquement devenir titulaires après quelques bons matches, mais le contraste entre leurs premières opportunités et leur rôle actuel est considérable.

Bertaccini soudainement de nouveau envisagé comme attaquant

En attaque, le scénario est tout aussi fluctuant. Bentayeb semble actuellement avoir la préférence sur Mihajlo Cvetkovic et Danylo Sikan. Adriano Bertaccini, qui avait encore inscrit le but de la victoire contre le Cercle, a d’abord débuté sur le banc à Zagreb et, après l’élimination en Coupe, a soudainement appris qu’il méritait peut-être davantage de minutes.

Bruno a même reconnu que l’attaquant le faisait réfléchir. C’est positif pour Bertaccini, mais cela soulève aussi des questions sur l’évaluation précédente d’un joueur qui a longtemps reçu peu d’occasions de se montrer.

Anderlecht a recruté une dizaine de nouveaux joueurs cet été et a besoin de temps pour développer des automatismes. C’est un argument valable. Mais après les défaites européennes et l’élimination en Coupe, il devient plus difficile de présenter chaque choix comme une expérience encore en construction.

Bruno peut changer d’avis et varier tactiquement. Mais une équipe identifiable doit progressivement émerger de tout cela. Car actuellement, Anderlecht semble non seulement chercher des résultats, mais aussi de la clarté quant à savoir qui doit jouer, et où.