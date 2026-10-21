Un coup de fil pour aider l'adversaire européen d'un club belge ? "Il y a déjà longtemps"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un coup de fil pour aider l'adversaire européen d'un club belge ? "Il y a déjà longtemps"
Photo: © photonews

Saint-Trond affronte le FC Midtjylland en Conference League jeudi. Au Danemark, les joueurs limbourgeois rencontrent un adversaire aux nombreux liens avec la Belgique. L'entraîneur de Genk, Jess Thorup, a lui aussi un passé avec ce club.

Thorup a été entraîneur principal de Midtjylland pendant trois saisons, de 2015 à 2018. Durant cette période, il a collaboré avec Kristian Bach Bak, alors son adjoint. Bak est aujourd'hui directeur technique du club danois. Les deux hommes entretiennent toujours de bonnes relations.

"Dois-je m'attendre à un appel de sa part pour mieux préparer la rencontre de jeudi contre Saint-Trond ? Cela s'est passé il y a déjà longtemps", a-t-il rigolé dans Het Belang van Limburg, sans véritablement révéler la teneur des échanges.

Midtjylland, un club qui ne laisse rien au hasard

Thorup confirme en tout cas que l'adversité sera de taille pour Saint-Trond. Midtjylland reste sur 16 rencontres de rang sans défaite, le fruit d'une méthodologie à la pointe.

"Beaucoup d'énergie et de ressources ont été investies dans le centre de formation, et bien sûr, les datas sont essentielles dans tous les domaines. Pour le recrutement des joueurs, par exemple, le club s'intéressait très particulièrement aux qualités sur coups de pied arrêtés. Mais aussi à l'aspect tactique ; ils ont déterminé dans quelles zones, par exemple, il était préférable d'avoir le ballon et dans lesquelles il valait mieux l'éviter", se souvient Thorup. 

Plusieurs stars de Pro League s'y sont révélées

"En tant que jeune entraîneur, j’y ai énormément appris. Matthew Benham, le propriétaire de Brentford, avait repris le club un an auparavant et ils étaient immédiatement devenus champions. Nous avons réussi le même exploit en 2018", se souvient-il.

Des méthodes qui ont aussi permis à plusieurs joueurs de se révéler, notamment en partant vers le top du championnat belge. Paul Onuachu a signé à Genk, Alexander Sørloth a rejoint la Gantoise, Raphael Onyedika et Hyun-seok Lee ont quant à eux renforcé le Club de Bruges.

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