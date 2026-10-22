Chaos total du côté de l'adversaire de La Gantoise : Braga publie un communiqué cinglant

Le climat est particulièrement tendu au SC Braga, à peine deux jours avant le match européen contre La Gantoise. Le club portugais s'est séparé mardi de son entraîneur Carlos Vicens et a immédiatement désigné Franclim Carvalho pour lui succéder. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là.

Braga a également publié un communiqué particulièrement virulent, dans lequel l'arbitrage portugais est vivement critiqué. Cette réaction fait suite à la défaite 1-2 concédée lundi face à Gil Vicente. Braga estime avoir été lourdement lésé par plusieurs décisions arbitrales. Le club évoque une situation totalement hors de contrôle au sein de l'arbitrage portugais et exige une intervention urgente.

Braga furieux après des décisions controversées

Deux phases face à Gil Vicente suscitent surtout une grande frustration. Selon Braga, l'attaquant Pau Víctor a clairement été victime d'une faute dans l'action qui a précédé l'égalisation des visiteurs. L'Espagnol a terminé le contact avec la cheville en sang, mais le but a tout de même été validé.

Un incident impliquant le capitaine Ricardo Horta suscite également l'incompréhension. Braga estime que l'attaquant aurait dû obtenir un penalty en fin de match après une faute sur son genou. À la place, Horta a reçu un carton jaune pour une supposée simulation.

"Il s'agit d'erreurs grossières qui ont une influence directe sur le résultat", écrit Braga dans son communiqué officiel. Le club ne comprend surtout pas pourquoi la VAR n'intervient pas dans ce type de phases.

La commission d'arbitrage portugaise vivement critiquée

Les critiques ne se limitent pas au match contre Gil Vicente. Braga fait également référence à de précédentes rencontres contre Moreirense et le Sporting CP, lors desquelles le club s'était aussi senti lésé.





Une phase controversée contre le Sporting reste particulièrement en travers de la gorge. Braga affirme que la commission d'arbitrage a déclaré, lors d'une réunion interne, qu'un certain type de mains ne méritait pas de penalty. Selon le club, cette interprétation a semé la confusion et l'incompréhension parmi les arbitres eux-mêmes.

Braga s'adresse dès lors directement à la direction de l'arbitrage portugais. "Il est clair que l'actuelle commission d'arbitrage et sa direction constituent un énorme facteur d'instabilité", peut-on lire sur un ton particulièrement sévère.

Le club évoque même l'échec de la VAR dans son rôle de filet de sécurité pour les arbitres et réclame une intervention à un niveau supérieur. Selon Braga, la confiance doit être rétablie de toute urgence afin de protéger l'intégrité des compétitions.

La Gantoise retrouve un adversaire en pleine tourmente

Ces déclarations musclées interviennent à un moment particulièrement sensible. Braga a perdu ses trois derniers matchs et a décidé mardi de mettre un terme à sa collaboration avec Vicens.

Jeudi, le club portugais recevra La Gantoise en Conference League. Le nouvel entraîneur Franclim Carvalho dispose donc de très peu de temps pour préparer cette rencontre. Les Buffalos affronteront un adversaire qui est non seulement sous pression sur le plan sportif, mais qui provoque également beaucoup d'agitation en dehors des terrains.