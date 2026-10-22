Il y aura un invité de choix à Bialystok pour soutenir le RSC Anderlecht !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Il y aura un invité de choix à Bialystok pour soutenir le RSC Anderlecht !
Photo: © photonews

Les supporters d'Anderlecht qui ont fait le déplacement en Pologne ont peut-être croisé une tête bien connue dans les rues de Bialystok. Marcin Wasilewski sera en effet présent ce soir au stade.

Ce sont nos confrères de La Dernière Heure, présents sur place, qui relaient l'information. Marcin Wasilewski, véritable icône du RSC Anderlecht mais aussi du football polonais (comme nous le confirmait Wojciech Strzałkowski, dirigeant du Jagiellonia Bialystok, dans l'interview qu'il nous a accordés), sera présent ce soir au stade pour le match d'Europa League des Mauves.

Marcin Wasilewski sera au stade du Jagiellonia

Aucun des deux clubs n'a annoncé sa présence, qui sera donc la bonne surprise du soir pour les supporters du RSC Anderlecht. On ignore si ceux du Jagiellonia seront ravis de voir "Wasyl" : aucune rivalité particulière n'oppose le club de Bialystok à ceux où a évolué l'ex-défenseur d'Anderlecht, comme le Wisla Cracovie.

En équipe nationale, par contre, Marcin Wasilewski était une icône avec 60 caps sous le maillot de la Pologne. Il a pris sa retraite en 2020 après une dernière pige au pays, au Wisla.

La présence de Wasilewski n'est pas vraiment étonnante puisque le natif de Cracovie vit en Pologne depuis la fin de sa carrière. Il a fait le déplacement jusque dans l'est de la Pologne, afin de retrouver son club de coeur. 

Lire aussi… Le football polonais s'inspire de la Belgique : "Un excellent exemple de succès"
De 2007 à 2013, "Wasyl" s'était imposé comme l'un des chouchous du Parc Astrid, disputant 194 (22 buts inscrits) et remportant quatre titres de champion de Belgique avec les Mauve & Blanc. 

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