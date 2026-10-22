"Je n'ai pas écouté mon corps" : de retour sur le banc, Vincent Kompany à coeur ouvert sur son état de santé

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je n'ai pas écouté mon corps" : de retour sur le banc, Vincent Kompany à coeur ouvert sur son état de santé
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Vincent Kompany était de retour sur le banc du Bayern Munich contre Arsenal. Ses troupes ont partagé (2-2) contre les Gunners, lui laissant des sentiments mitigés. Mais on retiendra le plus important : Vince the Prince va mieux.

Fortement diminué par une infection virale, Vincent Kompany était très incertain pour le match d'hier soir. On parle souvent du rythme démentiel du calendrier en pensant aux joueurs, mais les entraîneurs trinquent aussi.

Si bien qu'au coup de sifflet final, l'entraîneur bavarois a fait une exception en parlant de lui. Il faut dire que les inquiétudes quant à son état de santé étaient bien là. Il s'est toutefois montré rassurant.

Vincent Kompany se remet

"Je vais mieux. Nous restons humains. En tant qu'entraîneur, vous voulez tout faire vous-même. Je n'ai pas écouté mon corps, et à un moment donné, il m'a dit : "Arrête maintenant, mec !" C'était tout. Maintenant je me sens mieux, sinon je ne serais pas là", a-t-il expliqué.

Passé ces considérations, Kompany s'est recentré sur le match. Et quel match ! Le Bayern et Arsenal ont livré une prestation de haute voltige, conclue par un partage 2-2. Le Rekordmeister en attendait toutefois plus après avoir mené jusqu'à la 82e.

5 points sur 9 pour le Bayern

"Nous avons eu nos moments, nous avons en fait créé de grandes occasions que je ne pensais pas que nous créerions avant le match. C'est dommage que nous ayons perdu un peu de notre élan dans les dernières minutes du match", estime Kompany.

Lire aussi… Ambiance à Munich : Jürgen Klopp critique ouvertement Vincent Kompany, qui lui répond froidement

"C'était un match que nous pouvions gagner, mais nous ne devrions pas oublier qu'Arsenal est un adversaire difficile, donc ce n'est jamais terminé. C'était un match intense, les garçons ont tout donné. C'était probablement un résultat équitable au final", nuance-t-il en guise de conclusion.

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