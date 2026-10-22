Pas l'idéal avant Anderlecht : La Gantoise s'incline à Braga et ne se remet pas en selle après Rochefort

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pas l'idéal avant Anderlecht : La Gantoise s'incline à Braga et ne se remet pas en selle après Rochefort
Photo: © photonews
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La crise à Braga n'aura pas suffi à faire en sorte que La Gantoise aille y chercher un résultat. Les Buffalos se sont inclinés au Portugal, et vont donc devoir se ressaisir avant de recevoir Anderlecht.

La Gantoise avait encore un peu la gueule de bois au moment de se rendre à Braga, soit peut-être son adversaire le plus solide dans cette Conference League. Les Buffalos devaient s'ébrouer après avoir été éliminés dès les 16e de finale de la Coupe de Belgique par l'Union Rochefortoise, club de D1 FFA.

Et même si le SC Braga était en crise, avec plus d'un mois sans victoire et une lourde défaite à Copenhague (3-0) la semaine passée, Gand ne sera pas parvenu à en profiter. Les Buffalos se sont inclinés 2 buts à 0.

La Gantoise peut-elle se reprendre contre Anderlecht ? 

Gand s'est même très rapidement retrouvé mené, dès la 3e minute, sur un but signé Victor Gomez. Ils ont donc immédiatement couru derrière le score, sans parvenir à le rattraper. En seconde période, Gabri Martinez finira par faire le break (76e, 2-0). 

Avec 3 points sur 6 suite à cette défaite, La Gantoise occupe la 18e place du classement dans cette Conference League.


Ce dimanche, Gand recevra le RSC Anderlecht, lui aussi éliminé en 16e de finale de la Coupe, mais qui s'est de son côté rassuré en allant s'imposer au Jagiellonia Bialystok. 

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