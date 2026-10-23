Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

Diego Moreira a franchi un cap important dans sa carrière. L'été dernier, le Belge de 22 ans a quitté Strasbourg pour l'AC Milan, qui a déboursé entre 50 et 60 millions d'euros. Il s'est également davantage fait remarquer chez les Diables Rouges, et l'ancien international Mbo Mpenza voit en lui un joueur qui est encore loin d'avoir atteint son plafond.

Le montant du transfert a fait hausser les sourcils de certains, étant donné que Diego Moreira avait encore relativement peu d'expérience au plus haut niveau. Mpenza estime toutefois que cet investissement est défendable. “N'oubliez pas que cette somme est avant tout un investissement pour l'avenir. C'est beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il les vaut”, a-t-il déclaré à MilanNews.

Moreira a déjà fait forte impression dans son nouveau club. Lors de ses quatre premiers matches avec Milan, il a inscrit trois buts, même s'il a surtout débuté ces rencontres sur le banc. Son rendement souligne, selon Mbo Mpenza, que l'ailier possède des qualités particulières.

L'ancien Diable Rouge ose même une comparaison avec deux figures du football belge. “Moreira se situe quelque part entre Hazard et De Ketelaere”, affirme-t-il. “Ce n'est pas Hazard, mais ce n'est pas non plus De Ketelaere. Je trouve qu'il affiche déjà un niveau supérieur à celui du joueur de l'Atalanta.”

Quel rôle chez les Diables pour Diego Moreira ?

Mpenza est conscient qu'Eden Hazard était un talent exceptionnel et que les comparaisons ont toujours leurs limites. “Il n'y aura qu'un seul Hazard et, malheureusement, il ne joue plus au football”, souligne-t-il. Il voit néanmoins en Moreira quelqu'un qui peut, à terme, jouer un rôle important, tant en club qu'en équipe nationale.



“Il a toutes les qualités pour devenir un joueur important pour l'AC Milan ét l'équipe nationale”, conclut Mpenza.