Dodi Lukebakio va-t-il forcer la main de son coach ? Le débat est ouvert au Portugal

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Dodi Lukebakio s’est illustré au Portugal. Le Diable Rouge a dû attendre son heure jeudi soir avec Benfica, mais il lui a fallu très peu de temps pour se distinguer contre l’Omonia Nicosie. Une action impressionnante a suffi pour offrir une passe décisive et obtenir une très bonne note dans la presse portugaise.

Benfica s’est imposé 1-4 à Chypre. L’équipe locale tenait encore les Portugais en échec à 1-1 avant la pause, mais Vangelis Pavlidis et Fredrik Aursnes ont fait la différence après celle-ci. Lorsque Lukebakio a remplacé Andreas Schjelderup à la 83e minute, la victoire était presque acquise.

Le Belge a alors saisi son moment. Après un corner pour l’Omonia, il a récupéré le ballon dans son propre camp. Lukebakio a accéléré, laissé deux adversaires derrière lui et s’est dirigé vers la surface de réparation. Là, il n’a pas choisi de tirer, mais a décalé Gianluca Prestianni. L’Argentin n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond.

L’action a impressionné A Bola. Le quotidien sportif portugais a attribué un 7 sur 10 à Lukebakio, malgré son faible temps de jeu. Selon le journal, il méritait cette note grâce à sa percée et à sa décision de servir Prestianni, mieux placé. Il a ainsi figuré parmi les joueurs de Benfica les mieux notés de la soirée.

Ce rapport positif contraste avec la place que Lukebakio semble occuper dans les plans de l’entraîneur Marco Silva. Dans un article d’opinion publié dans A Bola, le journaliste Nuno Travassos écrit que le Diable Rouge n’est pas en tête dans la hiérarchie. Selon lui, son investissement plus limité sans ballon et son profil moins adapté à un rôle dans l’axe entrent également en ligne de compte.

Dodi Lukebakio obtiendra-t-il plus de temps de jeu ? 

Travassos pointe également la concurrence. Rafa Silva et Schjelderup n’ont pas impressionné contre l’Omonia, tandis que Lukebakio a immédiatement amené un but après son entrée en jeu. Cette analyse soulève donc des questions concernant les choix sur les ailes.

La situation n’est pas toute noire ou toute blanche. Lukebakio était encore titulaire contre le Celtic la semaine dernière et avait déjà inscrit un but contre l’AC Milan en Europa League. Il reçoit donc des opportunités, mais doit continuer à faire ses preuves au sein d’un secteur offensif étoffé.

Benfica compte neuf points après trois rencontres européennes. Pour Lukebakio, le déplacement à Chypre a constitué une carte de visite convaincante. Reste à voir si cette seule action suffira à lui permettre d’obtenir davantage de minutes lors du prochain match : cela dépendra des choix de Silva. Lundi soir, le club lisboète se déplacera à Santa Clara. 

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