Felice Mazzù face à sa victime préférée pour le choc de la D1B : "Ce sera un match riche en émotions"

Eupen se frotte au Beerschot pour le choc du week-end en D1B. Tant Mohamed Messoudi que Felice Mazzù sont conscients de l'importance du match de cette après-midi.

Le haut de tableau est extrêmement serré en D1B. Le Beerschot et Dender comptent tous deux 18 points, Eupen suit trois unités derrière, mais a disputé un match de moins. Les Pandas pourraient donc faire une belle opération en cas de victoire.

Mais pour cela, il faudra se remettre de la claque subie en Coupe. Là où le Beerschot a fait le plein de confiance en battant Anderlecht, Eupen a perdu 5-1 à Malines. "Nous avons tourné la page sur ce match de coupe et nous allons essayer de tirer les leçons de nos erreurs pour progresser et monter d’un cran. Ce sera un match riche en émotions", explique Felice Mazzù sur le site du club.

Encore plusieurs absents

Côté effectif, le gardien Marco Hiller pourrait faire son retour dans le groupe, Sandro Vidigal est quant à lui incertain. Rafael Di Matteo et Gaëtan Hendricks ne sont pas encore prêts à jouer, mais ils reprendront l’entraînement complet avec l’équipe la semaine prochaine.

En face, le Beerschot est méfiant. "Ce déplacement s'annonce périlleux. Eupen possède un effectif de grande qualité, bâti sur les fondations déjà en place la saison dernière. De plus, suite au rachat du PSG par Qatar Sports Investments, leur situation financière est bien différente de la nôtre. Avec Felice Mazzù, ils disposent d'un entraîneur expérimenté qui maîtrise son sujet", explique l'entraîneur Mohamed Messoudi, cité par la Gazet van Antwerpen.

Felice Mazzù, la bête noire du Beerschot

Les Rats voudront éviter un scénario similaire à celui de la saison dernière. Lors de la 33e journée, ils avaient concédé l'égalisation dans les dernières secondes, synonyme de fin de la course à la montée directe.





"Nous avions mal joué en première mi-temps, mais nous avions pris le contrôle du match après la pause. Nous avions même eu des occasions d'aggraver le score, sans succès. Au final, nous avions encaissé le 3-3 et étions donc éliminés de la course à la deuxième place", se souvient Messoudi.

Le Beerschot veut vaincre le signe indien cette après-midi. Les Anversois ont perdu leurs neuf matchs contre les clubs dirigés par Felice Mazzù. "En tant qu'entraîneur adjoint à Westerlo, je l'ai affronté à plusieurs reprises, mais jamais comme entraîneur principal. C'est un entraîneur expérimenté ; il a choisi de rejoindre Eupen en sachant qu'un budget conséquent serait disponible pour construire une équipe. Sinon, je ne pense pas qu'il aurait accepté le poste en D1B aussi facilement. Il nous appartient désormais de mettre fin à cette série de défaites", conclut Messoudi.