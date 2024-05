L'Union domine l'Antwerp et remporte la troisième Coupe de Belgique, sa première depuis 110 ans

L'Union Saint-Gilloise l'a fait ! Les Bruxellois ont battu l'Antwerp ce jeudi (1-0) et remportent la Coupe de Belgique.

Jour de finale de la Coupe de Belgique pour l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp ce jeudi. Les deux équipes sont dans des dynamiques bien différentes.

L'Union s'est relancée dernièrement en enchaînant 3 victoires de suite en Champions Play-offs et reste en lice pour le titre de champion de Belgique. Largué dans ces mêms Play-offs, L'Antwerp a quant à lui défini sa priorité : une victoire ce jeudi.

L'Antwerp a l'occasion de remporter sa deuxième Coupe en deux ans, l'Union pour la première fois depuis...110 ans. Les Bruxellois récupèrent d'ailleurs Christian Burgess, comme prévu.

L'Union pousse, mais l'Antwerp a les plus belles occasions

Gonflée à bloc, l'Union appuie sur l'accélérateur dès les premières minutes du match. Les Bruxellois se ruent devant le but de l'Antwerp. Même si Lammens n'a pas grand-chose à faire, la défense anversoise a bien du mal à gérer la pression mise par les Bruxellois. Lapoussin et Amoura notamment donnent le tournis à leurs adversaires.

Paradoxalement, c'est l'Antwerp qui se procure les plus belles opportunités. Les Anversois jouent en contre et sur les longs ballons d'Alderweireld...et cela n'est pas loin de fonctionner. Mandela Keita suit une frappe contrée de Janssen et décoche un envoi puissant qui passe au-dessus de la cage de Moris (13e).

La plus grosse occasion de la première mi-temps est également pour l'Antwerp, avec Ekkelenkamp qui tente de loin et heurte le poteau du but de Moris (22e).

Machida met l'Union aux commandes...au meilleur des moments !

La première période avait bien commencé mais perd progressivement en intensité. Dans le jeu, c'est clairement l'Union qui montre le plus d'envie et tente de trouver les solutions.

La concrétisation de sa domination viendra finalement d'une phase arrêtée. Sur un corner donné par Castro-Montes, Nilsson dévie de la tête vers Machida, bien placé au second poteau. C'est 1-0 pour l'Union au meilleur moment, et c'est largement mérité (45e+1).

Les supporters de l'Antwerp se font remarquer...négativement

L'Antwerp doit alors tenter de trouver les solutions mais sont d'abord freinés...par leurs supporters. Plusieurs d'entre eux décident de craquer de nombreux fumigènes dès le début de la seconde mi-temps.

Certains en lancent vers le terrain, alors que...l'Antwerp s'apprêtait à donner un corner. Le speaker du stade lance des avertissements au micro. La rencontre reprend après 5 minutes d'interruption.

Et sur le terrain ? Eh bien...il ne se passe pas grand-chose. Pourtant mené, l'Antwerp semble complètement amorphe et ne bouscule absolument pas l'Union, qui gère bien son avance. Seuls faits "marquants" dans ce quatrième quart d'heure: une frappe de Matazo dans les nuages (53e) et un accrochage dans le rectangle entre Ekkelenkamp et Burgess jugé non-fautif (58e).

L'Union manque le break...et l'Antwerp se réveille

L'Union sent alors qu'est venu le moment de faire le break. Lapoussin, très actif sur son flanc aujourd'hui, sort une série de dribbles déroutants et peut centrer vers Nilsson. Le Suédois est face au but vide mais ne parvient pas à rabattre suffisamment le ballon de la tête (73e).

L'Antwerp décide enfin, alors que la fin de la rencontre approche, de se réveiller et mettre davantage de pression sur l'Union. Sur une phase confuse impliquant Burgess, Moris doit sortir dans les pieds d'un Anversois (80e). Alderweireld, qui campe alors en attaque, essaye un ciseau qui passe au-dessus du but (84e).

Face aux offensives anversoises, l'Union tiendra bon et manquera même, en contre, de tuer tout suspens via Puertas (89e) et Amoura (90e+4).

L'Union mérite sa victoire ce jeudi et écrit l'Histoire. Idéal avant le rush final...vers le titre de champion de Belgique ?