Après la Coupe de Belgique, Mohamed Amoura a remporté un autre trophée ce jeudi

Journée chargée pour Mohamed Amoura ce jeudi. Après avoir disputé les 90 minutes de la Coupe et fêté la victoire, l'Algérien a été élu Lion Belge.

Mohamed Amoura (24 ans) a été assez logiquement récompensé de sa superbe saison, ce jeudi soir, et a remporté le trophée du Lion Belge lors de la traditionnelle cérémonie qui se tenait à Bruxelles.

Le Lion Belge récompense le meilleur joueur d'origine arabe ou berbère évoluant en Belgique, et est remis depuis 2010 par l'Association Voltaire.

Amoura était présent sur place pour recevoir le trophée, quelques heures après avoir remporté la Coupe de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. L'Algérien succède ainsi à Bilal El Khannouss, lauréat en 2023. Il est également le premier lauréat à ne pas être d'origine marocaine depuis 2017 et Ishak Belfodil (Algérie).

Mohamed Amoura réussit une saison trois étoiles avec l'USG, comptant 23 buts en 45 rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée l'été passé. Des performances qui lui valent beaucoup d'intérêt : l'OM fait notamment partie des clubs intéressés (lire ici).

Mohamed Amoura met verjaardagslied op het podium geroepen 😍😍🦁 #BelgischeLeeuw pic.twitter.com/i52IArLYj0 — Mikey Delbeke (@MikeyDelbeke) May 10, 2024

El Khannouss meilleur... Espoir

Assez étonnant : Bilal El Khannouss, tenant du trophée, n'est pas reparti les mains vides puisqu'il a été élu... meilleur Espoir au Lion Belge, devançant Zakaria El Ouahdi et Rafik Belghali (Malines). Plus surprenant encore : El Khannouss n'a fini que... 4e au scrutin final du Lion Belge, derrière Amoura, Tissoudali et Aboubakary Koita.

Le titre de meilleur entraîneur est revenu au T2 du Cercle de Bruges Radhi Jaïdi, devant Nadir Sbaa (T2 U23 Charleroi) et Karim Bachar (futsal).