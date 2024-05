Un premier trophée en guise de tremplin pour l'Union ? "Beaucoup avaient dit que c'était fini pour nous"

Pour la première fois depuis la saison 1934-1935, l'Union Saint-Gilloise a remporté un trophée majeur. Les hommes d'Alexander Blessin ont remporté la finale de la Coupe de Belgique, grâce au seul et unique but de Koki Machida.

C'est fait ! L'Union a remporté, ce jeudi, son premier titre majeur depuis la saison 1934-1935, en s'imposant face à l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique (relire le résumé). Un moment inoubliable pour le CEO, Philippe Bormans.

"C'est incroyable ! Ça fait six ans qu'on est là, on a mis trois ans pour monter. Quand on a été vice-champions, beaucoup disaient que c'était fini pour l'Union, mais ça n'a fait que commencer. Il y a eu le quart de finale d'Europa League, mais il manquait toujours un titre. C'est le premier, et on espère que d'autres vont suivre" a-t-il déclaré au micro de RTL Sports, quelques minutes après la rencontre.

Un premier trophée... et un coup de boost pour la fin de saison

Après avoir vécu une entame de Play-Offs très difficile, l'Union est de retour dans le coup. Les pensionnaires du Parc Duden affronteront le Club de Bruges lundi, et pourraient faire leur grand retour au sommet du championnat en cas de victoire, ou du moins revenir dans le coup, si Anderlecht bat Genk. Ce trophée, c'était le coup de boost nécessaire pour l'Union.

"C'est ce dont on avait besoin, à Bruxelles, dans ce stade. Le club a vécu des moments difficiles en deuxième division, c'est incroyable de remporter un titre après près de 100 ans."

Un déplacement au Club de Bruges, un autre au Cercle et la réception de Genk, voilà ce qui attend l'Union en cette fin de saison.