"Tout Bruxelles attendait ça !" : l'Union ne pensera pas à son déplacement à Bruges dans l'immédiat

La délivrance se lisait sur tous les visages de l'Union. Et pour cause, la RUSG a enfin remporté un trophée majeur. Pour Loïc Lapoussin et ses coéquipiers, l'heure est à la fête.

Les joueurs de l'Union Saint-Gilloise étaient tous très émus, au coup de sifflet final. Pour la première fois depuis 1934-1935, la RUSG a remporté un titre majeur. Sa troisième Coupe de Belgique, la première depuis 110 ans.

Mais, dans cette époque actuelle, l'Union met surtout fin à une incroyable disette, lors de laquelle elle s'est battue pour les titres pendant bientôt trois saisons, sans jamais en remporter... avant aujourd'hui. Comme Loïc Lapoussin le déclarait au micro de RTL Sports, l'heure est à la fête pour Alexander Blessin et ses hommes.

J'ai dit que j'allais ramener un titre à ce club, et je l'ai fait !"

"Après toute cette saison et les précédentes, tous les fans attendaient ça, et nous aussi. C'est un grand plaisir de leur rendre ce qu'ils nous donnent. On attendait depuis longtemps, on va savourer comme il se doit. Il faut profiter, tout Bruxelles attendait ça. Comme j'ai dit il y a quelques mois, je vais ramener un titre à ce club. Et je l'ai fait !

Le déplacement à Bruges n'est pas encore dans les têtes Unionistes

L'Union ne compte pas s'arrêter là. Lundi, le déplacement au Club de Bruges sera capital pour la course au titre. Un succès remettrait les Unionistes plus que jamais dans la course, un revers anéantirait leurs dernières chances. Dans le chef de Lapoussin, on n'y pensera pas avant demain matin.

"Comme chaque joueur, on joue pour avoir des titres. Encore plus l'Union, avec ce qu'elle a enduré depuis quatre ans. On est allé le chercher. C'est incroyable ce qu'on vit, on va essayer d'aller au bout en championnat. C'était une autre compétition aujourd'hui, on a su remporter le titre, on va prendre un petit temps pour le fêter. Pas un trop gros, car il faudra être prêt lundi."