Date: 12/02/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Demi-finales (R)
Stade: Bosuil
L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !
Anderlecht s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique. Les Mauves ont renversé la situation de bien belle manière en s'imposant 0-4 à l'Antwerp.

Le match de la saison, ni plus ni moins : c'est ce qui attendait l'Antwerp et Anderlecht, deux équipes plus que jamais sous pression en championnat et qui comptaient sur la Coupe pour redorer leur blason. Un contexte très particulier pour la première comme T1 de Jérémy Taravel, arrivé sur le devant de la scène suite aux bouleversements successifs de ces derniers jours à Neerpede.

Le Français a pu compter sur le retour de Nathan De Cat mais a dû composer sans Killian Sardella, suspendu. Ilay Camara était ainsi titulaire, avec Yari Verschaeren devant lui, Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard ont également fait leur retour dans le onze au détriment de Danylo Sikan et Cobe Da Costa.

Le Sporting marque son territoire d'entrée de jeu

Sans doute inspiré par le but de l'Union après dix secondes contre Charleroi hier, Anderlecht a mis le ballon en jeu avec une tentative directe de Thorgan Hazard depuis le rond central, un ballon dans les mains de Brandon Nozawa. Ce n'était que partie remise, puisque le Sporting a finalement dû attendre...50 secondes pour ouvrir le score.

C'est Nathan Saliba qui a d'emblée remis les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux confrontations en déviant légèrement un centre millimétré de Nathan De Cat (1e, 0-1). Dans les cordes, l'Antwerp n'a jamais sorti la tête de l'eau. Les seules réponses du Great Old n'auront pas été d'ordre purement footballistiques mais plutôt dans le trashtalk et la rugosité.



Pas le moindre arrêt pour Colin Coosemans en première mi-temps, les situations chaudes se sont déroulées dans le rectangle anversois. On notera deux revisionnages de la part du VAR qui n'ont débouché sur aucun penalty. C'est surtout en fin de mi-temps qu'Anderlecht est revenu à la charge pour acculer son hôte.

Nozawa a sorti le grand jeu pour éviter le break sur une reprise d'Adriano Bertaccini au petit rectangle, avant de sortir un arrêt réflexe pour empêcher un but contre son camp de Boubakar Kouyaté. Mais Anderlecht a tout de même profité de sa supériorité pour refaire la différence au marquoir sur un ballon en profondeur qu'a parfaitement négocié Tristan Degreef en dribblant Nozawa pour marquer dans le but vide. But d'abord annulé pour hors-jeu mais finalement validé pour quelques centimètres par le VAR, 0-2 au repos.

Dos au mur, l'Antwerp a réalisé deux changements pour la reprise, mais a définitivement sombré dans la foulée, avec le 0-3 de Nathan De Cat comme à la parade, après que Nozawa se soit déjà interposé sur une frappe de Thorgan Hazard.

Passablement agacés par le spectacle proposé par les leurs, les supporters anversois se sont signalés à leur manière, en lançant des gobelets sur la pelouse après une perte de temps de Saliba, touchant au passage un membre du staff médical bruxellois.

11 arrêts pour Nozawa

Il aura finalement fallu attendre 67 minutes pour assister à la première parade de Coosemans, une claquette sur une reprise à bout portant de Gyrano Kerk qui filait sous la latte. Avec toutes les cartouches offensives alignées par l'Antwerp, les espaces déjà présents se sont transformés en boulevards. Anderlecht a multiplié les contres dangereux, mais Nozawa a sorti le grand jeu, avec plusieurs sauvetages désespérés, empêchant notamment Adriano Bertaccini de retrouver le chemin des filets.

Le 0-4 est tout de même tombé à cinq minutes du terme sur corner, avec une reprise de Ludwig Augustinsson déviée par le dos de Christopher Scott. Un score que personne n'attendait à l'entame du match mais qui aurait pu être plus lourd encore, d'autant que l'Antwerp a même terminé le match à dix, Yuto Tsunashima ayant fauché Ibrahim Kanté en tant que dernier homme.

Contre toute attente, Anderlecht signe sa prestation la plus aboutie de la saison et verra bien le Heysel pour tenter de remporter son premier trophée depuis 2017. Le derby bruxellois contre l'Union en finale sent déjà le soufre.

Les compositions

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 88' 7.6 7
  • Arrêts: 11
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/35 (14.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Van Den Bosch Zeno   90' 7.0 3
  • Précision des passes: 23/32 (71.9%)
Plus de stats
Kouyaté Kiki 45' 6.8 3.5
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Tsunashima Yuto   90' 5.09 3
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 25/39 (64.1%)
  • Précision des longs ballons: 5/19 (26.3%)
Plus de stats
Verstraeten Andreas 45' 6.5 5.5
  • Précision des passes: 11/17 (64.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Somers Thibo 57' 6.2 3.5
  • Précision des passes: 8/18 (44.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Praet Dennis 73' 6.7 4
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Interceptions: 5
Plus de stats
Dierckx Xander 90' 5
Scott Christopher   90' 5.5 3.5
  • Précision des passes: 26/40 (65%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Kerk Gyrano   73' 5.7 3.5
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Janssen Vincent 90' 5.9 3.5
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Foulon Daam 45' 6.5 1
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Al-Sahafi Marwan 17' 5.8 1
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Babadi Isaac 19' 1
Valencia Anthony 45' 6.4 1
  • Précision des passes: 13/20 (65%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Bijl Glenn 0'  
Hamdaoui Youssef 33' 5.8 1
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/8 (25%)
Plus de stats
Vandeplas Gerard 17' 6.3 2
Plus de stats
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.8 7
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/20 (35%)
Plus de stats
Camara Ilay 71' 7.3 7
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/5 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Hey Lucas 90' 7.1 7.5
  • Précision des passes: 12/23 (52.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Diarra Moussa 90' 7.5 7
  • Précision des passes: 16/30 (53.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/15 (20%)
Plus de stats
Maamar Ali 90' 7.7 8
  • Précision des passes: 15/27 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/10 (10%)
Plus de stats
Verschaeren Yari 61' 7.4 7
  • Précision des passes: 21/29 (72.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 90' 7.9 9
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 21/36 (58.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 6/17 (35.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
De Cat NathanA 61' 8.9 10
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 71' 7.6 9
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 86' 7.0 7
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 3/6
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Hazard Thorgan A 90' 7.6 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/38 (65.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 1/10 (10%)
  • Ballons perdus: 35
Plus de stats
Banc
Imbrechts Joachim 0'  
Angely Mathys 0'  
Augustinsson Ludwig   19' 6.3 -
  • Précision des passes: 1/8 (12.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 29' 7.1 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo 4' 7.24  
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ilic Mihajlo 0'  
Dao Elyess 0'  
Llansana Enric 29' 6.9 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Kanate Ibrahim 19' 6.9 8
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Revivre Antwerp - Anderlecht
22:33 2

Coupe de Belgique

 Demi-finales (R)
Union SG Union SG 4-1 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 0-4 Anderlecht Anderlecht
