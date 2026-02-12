Tout le mérite revient au coach ? Thorgan Hazard savoure la qualification et encense Jérémy Tavarel

Muzamel Rahmat
Commentaire
Tout le mérite revient au coach ? Thorgan Hazard savoure la qualification et encense Jérémy Tavarel

Quel match d'Anderlecht ! Le club bruxellois a battu l'Antwerp 0-4 au Bosuil et s'est qualifié en finale de Croky Cup. Une finale 100% BXL contre l'Union.

Contre toute attente, Anderlecht a frappé un grand coup au Bosuil. Battus 0-1 à l'aller, les Mauves devaient renverser la situation pour rêver de finale. Ce jeudi soir, Anderlecht a marché sur l'Antwerp en s'imposant 0-4.

Anderlecht a vite pris le contrôle du match. Saliba a lancé les Mauves, Degreef a suivi, puis De Cat a enfoncé le clou deux minutes après la pause. Comme si ça ne suffisait pas, Scott a marqué contre son camp.

Plus autant de buts depuis le mois de juillet

Titularisé en attaque, Thorgan Hazard a savouré la qualification au micro de DAZN . "On avait beaucoup d'envie, on avait envie d'aller chercher cette finale. Monsieur De Cat nous a bien aidés avec son but. Ça fait du bien, les dernières semaines ont été un peu difficiles. On en avait besoin, on avait vécu des moments difficiles."

L'ancien Diable Rouge a évoqué l'état d'esprit du groupe. "Beaucoup de doutes dans l'équipe et un manque de confiance. Aujourd'hui, on arrive à mettre quatre buts à Anvers à domicile, et on a eu pas mal d'occasions pour en mettre plus. Ça, c'est le football."

Hazard a mis en avant le message du coach : "Il s'est passé beaucoup de choses, ces dernières semaines. On ne jouait peut-être pas libéré. Aujourd’hui, le coach nous a dit de jouer plus libérés, de prendre du plaisir, d'essayer de combiner comme on sait le faire. On peut être très fier de cette prestation."

Anderlecht
Antwerp
Thorgan Hazard

