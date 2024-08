Les Loups sont bien de retour : la RAAL fête ses débuts en Challenger Pro League par une victoire aux Francs Borains

La RAAL a battu le RFB ce dimanche sur le score de 0-1, sans réellement être inquiété.

La Challenger Pro League commençait ce week-end avec un derby hennuyer entre les Francs Borains, qui se sont maintenus de justesse la saison passée, et la RAAL, qui retrouve le football professionnel. Et ce sont les Loups qui sont venus prendre les trois points au Stade Robert Urbain.

Très vite, la RAAL a profité des espaces dans le dos de la défense boraine, et notamment d'un Dorian Dessoleil encore un peu rouillé après son année blanche à l'Antwerp. Nagera en profite et centre, mais Maes loupe sa reprise (17e). Quelques minutes plus tard, rebelote : cette fois, Mouhamed Belkheir ne se fait pas prier après avoir pris Dessoleil de vitesse (20e, 0-1).

Gies empêche un score bien plus large

La RAAL est plus présente dans les duels et dans l'entrejeu, mais le RFB finit bien sa première période : Prunier frôle le poteau (29e), Lavie envoie une volée juste au-dessus (45e+1) et Ruiz-Atil manque sa tête au point de penalty en toute fin de temps additionnel (45e+3).

La seconde période partira un peu dans tous les sens : Xavier Gies doit empêcher le break sur un coup-franc lointain (53e), avant que l'attaquant prêté par Charleroi Mondy Prunier manque le cadre sur un excellent travail de Lavie (66e).

Gies doit ensuite multiplier les exploits pour maintenir le RFB à flots, tandis que les Francs Borains peinent à se montrer dangereux. Le score ne bougera plus et les Loups, soutenus par un contingent de supporters très bruyants, prennent leurs trois premiers points en Challenger Pro League. Côté RFB, il y a clairement du travail, car dans le jeu et l'impact, il manquait beaucoup de choses ce dimanche...